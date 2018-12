La majoria absoluta del PP al Senat, a la qual s'han sumat els vots de Cs, UPN, Bildu, Coalició Canària i Fòrum Astúries, ha utilitzat la capacitat de veto en aquesta Cambra per rebutjar i tornar al Govern la senda de dèficit aprovada pel Congrés la setmana passada i que preveu un dèficit públic de l'1,8% per al pròxim any, cinc dècimes per sobre de l'objectiu actual.





En concret, el Ple del Senat ha rebutjat la sendera de dèficit amb 150 vots en contra de PP, Cs, UPN, Bildu, Coalició Canària i Fòrum Astúries, enfront dels 97 vots a favor de PSOE, Units Podem, ERC, PDeCAT, PNB, Compromís i Agrupació Socialista Gomera, i una abstenció de Agrucación Herreña Independent.





Durant la seva intervenció en defensa de la senda de dèficit, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha criticat aquest dijous el "corró de bloqueig" i les "xineses en el camí" del PP i Cs amb el seu "pinça" al Senat a la sendera de dèficit, aprovada la setmana passada al Congrés, perquè constitueix una "política de terra cremada" que prima l'interès "partidista".





Montero ha advertit que tornar al dèficit de l'1,3% el 2019 comporta un ajust de 18.000 milions, menors inversions de les desitjades, afectarà les comunitats autònomes i farà que la Seguretat Social pugi les cotitzacions per suplir els menors ingressos.





El Govern va aconseguir el passat dijous al Congrés el suport suficient per tirar endavant al segon intent la senda de dèficit, amb 176 vots a favor de PSOE, Units Podem, ERC, PDeCAT, PNB i Compromís, enfront de 168 vots en contra de PP , Ciutadans, Eh-Bildu, Fòrum Astúries i Coalició Canària.





Aquesta mateixa senda, rebutjada per la Cambra Alta al juliol, s'elevava al 1,8% el dèficit de l'any que ve, per la qual cosa oferia un marge pressupostari de 6.000 milions d'euros, després d'haver aconseguit el Govern recuperar el bloc dels socis de la moció de censura.





La votació sobre els objectius és l'avantsala de l'aprovació del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019, que el Govern preveu aprovar en Consell de Ministres i remetre al Congrés el proper mes de gener.





El portaveu del PSOE al Senat, Joan Maria Vázquez, ha criticat que PP i Cs "votaran en contra d'aquest país" i dels serveis públics, i ha defensat que el camí del Govern comporta la reducció de dèficit i de deute , alhora que ha qüestionat les crítiques del PP per l'augment d'alguns pressupostos quan el Govern de Mariano Rajoy va elevar "40 impostos".





Per la seva banda, el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, ha argumentat que el rebuig de la seva formació a la senda es deu al fet que els populars no volen ser "còmplices" d'"un Govern que està disposat a fer tot per seguir governant "i a evitar que en moment de refredament de l'economia s'incideixi en polítiques de despesa que condueixin a major dèficit i la volta a la" fallida ".





A més, ha afirmat que des del PP no estan disposats que Pedro Sánchez "es financi la campanya electoral més llarga de la democràcia" amb els 6.000 milions de marge, alhora que ha advertit que no acceptaran "en cap cas" que es retallin inversions en regions com Melilla o Canàries perquè Sánchez compleixi els seus compromisos "que adquireix en secret amb Torra".





Per això, des de la "legitimitat democràtica" ha defensat la seva "no" a la senda, realitzant dures crítiques a les negociacions del Govern amb els independentistes que posen en risc "la convivència i el marc constitucional".





"La gran majoria de ciutadans se senten indignats quan el president accepta seure a parlar del dret d'autodeterminació", ha deixat anar Cosidó a la bancada socialista, a qui li ha augurat el "fracàs" de les negociacions amb els independentistes perquè "no són de fiar".





EL VETO DEL SENAT





El rebuig del Senat a la sendera de dèficit obligarà el Govern a aprovar els Pressupostos de 2019 a mitjans de gener amb la senda d'estabilitat de l'Executiu de Mariano Rajoy, que preveu un dèficit del 1,3% per al pròxim any.





La llei d'Estabilitat Pressupostària actual atorga la capacitat de veto al camí a la cambra alta, motiu pel qual el Govern va pactar modificar aquesta llei i el PSOE i diversos grups més van registrar una iniciativa per canviar la Llei d'Estabilitat.





No obstant això, la majoria a la Mesa del Congrés de PP i Ciutadans fa que aquestes formacions, contràries a la modificació, tinguin en la seva mà seguir prorrogant els terminis per presentar esmenes. Després de superar dos debats en el Ple, aquesta iniciativa es troba a l'espera de rebre les seves esmenes a l'articulat.