Defensa prorroga per un any totes les missions a l'estranger de les Forces Armades

El Ministeri de Defensa presentarà aquest divendres al Consell de Ministres per a la seva aprovació la proposta de pròrroga fins al 31 de desembre de 2019 de la participació d'unitats i observadors militars a 16 operacions de pau a l'exterior.





A través d'un comunicat, el Ministeri dirigit per Margarita Robles ha informat que les Forces Armades continuaran l'any que amb les mateixes operacions que en 2018, reforçant així "els compromisos adquirits amb els socis i aliats i les noves iniciatives adoptades en el si de la UE i en el de l'OTAN ".





"Adapta la nostra participació a l'evolució de la situació i de l'entorn geoestratègic i, en determinats casos, per millorar la seguretat i l'estabilitat internacionals, reforça la nostra participació", ha explicat.





En aquest sentit, Robles ha ressaltat "el compromís d'Espanya i, especialment, dels més de 3.000 homes i dones de les Forces Armades en el manteniment de la pau i la seguretat al món". "Aquest Govern i tot Espanya ens sentim profundament orgullosos de la feina que les nostres Forces Armades estan realitzant fora de les nostres fronteres", ha afegit.





OPERACIONS DE LA UNIÓ EUROPEA





En el marc de les operacions de la Unió Europea (UE), Espanya continuarà amb la seva participació en l'operació 'Atalanta' assumint a partir del proper 29 de març el comandament Estratègic-Operacional i el de la força.





En l'operació 'Sophia', es mantindrà el mateix nivell de participació, amb la presència d'un vaixell de l'armada i un avió de vigilància o patrulla marítima. A Somàlia, es preveu un augment de participació sense sobrepassar els efectius màxims assignats.





Pel que fa a Mali --visitado pel president del Govern aquest mateix dijous--, es preveu la

assignació del comandament sense que suposi increment d'efectius. Per la seva banda, a República Centreafricana (RCA) es pretén mantenir l'actual nivell d'efectius, mentre que a Bòsnia Hercegovina es manté una presència simbòlica.





Així mateix, continuaran també els desplegaments al Senegal i Gabon de suport a les missions de la UE i de França que operen a Mali i RCA i per a aquest any, es manté el compromís de liderar, com a Nació Marc, el Grup de Combat de la UE (EUBG).





DESPLEGAMENTS EN EL MARC DE L'OTAN





En relació amb els desplegaments en el marc de l'OTAN, Espanya mantindrà la participació en el marc de la Presència Avançada Reforçada (s-FP) en els països bàltics i Polònia, es mantindrà la contribució al Batalló Multinacional liderat per Canadà a Letònia.





També se seguirà contribuint a l'Operació de Policia Aèria al Bàltic operant des

Lituània, i es mantindrà el desplegament d'una bateria de míssils 'Patriot' a Turquia. Aquesta aportació s'acorda per sis mesos en atenció a les necessitats de seguretat.





A la Mediterrània es continuarà participant en l'operació marítima de seguretat 'Sigui Guardian' i se seguiran aportant vaixells de l'Armada a les Forces Navals Permanents Aliades. A l'Afganistan es mantindrà la participació en la missió 'Resolute Suport' en funcions d'assessorament i assistència a us òrgans nacionals afganesos.





Pel que fa a la lluita contra Daesh, es contribueix amb l'ensinistrament a la policia iraquiana i assessorament a autoritats de defensa.





Finalment, la Unitat Militar d'Emergència (UME), els Grups 43 i 45 de Forces Aèries i altres mitjans de projecció necessaris poden intervenir en operacions a l'exterior, per contribuir a la seguretat dels ciutadans en els supòsits de greu risc, catàstrofe o altres necessitats, bé en el marc bilateral o formant part del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea.