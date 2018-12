Cedirà Sánchez davant els independentistes després de la primera derrota en els Pressupostos?

El Govern de Pedro Sánchez acaba l'any amb una gran derrota en el primer tràmit per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat, després que no hagi tirat endavant el projecte al Senat, l'anomenat sostre de despesa.





La incertesa rau ara en si, per aconseguir suports, Sánchez cedirà davant els independentistes, que ahir van donar suport els comptes però amb condicions.





El portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, va dir que espera mesures concretes a favor dels dirigents presos o pròfugs de la Justícia acusats de rebel·lió, sedició i malversació.





Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Bernat Picornell va assenyalar que esperava un "gest de bona voluntat" i que s'estaven menjant l'"orgull", de manera que a canvi va considerar positiu que hi hagués alguna mesura de gràcia per als dirigents independentistes privats del llibertat.





Està previst que el judici contra la cúpula del procés comenci al gener i continuï durant la primavera. El debat sobre els PGE al Congrés hauria de tenir lloc a mitjans de febrer i, si prosperen, Sánchez podria continuar amb la legislatura.