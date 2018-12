El Suprem no dóna permisos nadalencs a Rull, Turull, Sánchez, Forcadell i Forn

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha rebutjat la concessió de permisos nadalencs per a diversos dels presos preventius en la causa del procés independentista a Catalunya perquè no hi ha una previsió legal referida a la concessió d'aquest tipus de sortides amb motiu de les festes en la Llei de Règim Penitenciari i no concorren tampoc "importants i comprovats motius" que les justifiquin.









Els permisos havien estat sol·licitats pels exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell per a un període que anava entre els passats 24 i 26 de desembre, si bé la seva petició no ha estat contestada fins aquest dijous a la Sala penal.





Forcadell sol·licitava també poder sortir per Cap d'Any i Reis, i aquesta petició també ha estat rebutjada.