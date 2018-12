Sánchez sobre l'exhumació de Franco: "Si hem esperat 40 anys, uns mesos més no és un problema"

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha evitat aquest divendres vaticinar en quina data podrà dur a terme el seu projecte d'exhumar el dictador Francisco Franco del Valle dels Caiguts: "Si hem esperat 40 anys, esperar uns mesos més no és problema, al menys per aquest Govern".









Malgrat que el Govern socialista, que va arribar a la Moncloa al juny, va anunciar una exhumació ràpida, Sánchez ha afirmat aquest divendres que el procediment que se segueix és "garantista", de manera que la família té ara ocasió de tornar a pronunciar-se i plantejar esmenes al procediment administratiu.





Amb tot, durant la roda de premsa que ha ofert al Palau de la Moncloa per fer un balanç de final d'any, Sánchez ha dit que l'expedient està en els seus "últims passos".





No obstant això, el cap de l'Executiu no ha al·ludit expressament a l'informe de la Delegació del Govern central a Madrid que desaconsella, per motius de seguretat i ordre públic, que les restes mortals del dictador siguin enterrades a la Catedral de l'Almudena, tal com pretén la família Franco per al cas que no aconsegueixi frenar l'exhumació.