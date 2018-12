El director de TV3, Vicent Sanchis, i el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, han estat imputats en el cas de l'1-O que investiga el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.





Tots dos directius, al costat de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà, hauran de declarar el proper 23 de gener.





Tot i que la citació no especifica el motiu, el jutjat està investigant la possible malversació de fons públics o la desobediència als tribunals per la propaganda electoral que tots dos mitjans de comunicació van emetre dies abans del referèndum.





A principis d'octubre va declarar pels mateixos fets la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach.