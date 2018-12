El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest divendres amb tancar "totalment" la frontera dels Estats Units amb Mèxic si no rep la partida econòmica que ha sollicitat per acabar el mur de separació entre tots dos països, i que ha generat l'actual paràlisi del Govern nord-americà.





"Ens veurem obligats a tancar totalment la frontera sud si els obstruccionistes demòcrates no ens donen els diners per acabar el mur i per canviar les ridícules lleis sobre immigració que estan llastrant el nostre país", ha escrit el president en el seu compte de Twitter.









Trump ha assegurat aquest dimecres que farà "el que sigui necessari" fins aconseguir que el Congrés li proporcioni els fons per construir el mur a la frontera després que l'administració es quedés a mitjanit de divendres passat sense els diners suficients per al seu funcionament normal a causa de la falta d'acord entre els demòcrates i republicans al Congrés sobre el sostre de despesa.





Els republicans que donen suport a la política de seguretat fronterera de Trump s'han negat a aprovar un pressupost que no contempli un finançament parcial per a la construcció del mur que ascendiria a 5.000 milions de dòlars.





Els republicans 'rebels' i els demòcrates, per la seva banda, s'han negat a pagar una obra que consideren innecessària, inútil i cara. Segons Drew Hamill, el portaveu de la imminent líder demòcrata a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, "els demòcrates han ofert als republicans tres opcions per reobrir el Govern que inclouen el finançament d'una seguretat fronterera forta, sensible i eficaç, però no a costa d'un mur ineficaç, costós i immoral".