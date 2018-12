Els accidents de trànsit són la causa del 75% dels traumatismes cranoencefálicos, que constitueixen el dany cerebral adquirit més freqüent i generen una discapacitat severa, ha alertat la coordinadora del servei de Neurorehabilitació Pediàtrica de l'Hospital Vithas Nisa Verge del Consol (València), Laura Gómez.





"Sempre que es parla d'accidents de trànsit, es parla xifres de mortalitat, però aquestes xifres representen només una part del greu impacte que suposen", ha afegit Gómez.





A nivell cerebral, la lesió cerebral més freqüent en els accidents de trànsit és el "dany axonal difús, que pot comportar diferents situacions neurològiques". La seva experiència llança que les lesions més severes provoquen que el pacient entri en coma i pugui trigar diversos mesos a recuperar la consciència, independentment de l'edat que tingui.





També hi ha altres casos en què presenten altres tipus d'alteracions, com problemes de mobilitat, conducta, llenguatge, memòria i atenció.





La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu 4,8 milions de desplaçaments per carretera des d'aquest divendres fins al dimarts. L'any passat, segons dades facilitades per la mateixa DGT, van morir 18 nens d'entre 0 i 14 anys, dels quals cinc menors de 12 no portaven posat el sistema de retenció infantil.





En general, un terç dels accidents mortals va tenir com a factor determinant la conducció distreta o desatenta; un 26 per cent la velocitat inadequada; un 12 per cent el cansament o la son; un altre 12 per cent el consum d'alcohol i, finalment, un 11 per cent el d'altres drogues.





Des del citat servei han recordat als pares que les distraccions apareixen com a factor concurrent i / o determinant en un 30 per cent dels accidents amb víctimes. Un dels principals motius que comporta aquesta distracció del conductor és la utilització del telèfon mòbil durant la conducció. Destaca l'enviament de missatges, acció que multiplica per 23 les possibilitats d'accident.