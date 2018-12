Naturgy, a través de la seva participada Unión Fenosa Gas, ha aconseguit l'homologació del laude arbitral del Centre Internacional d'Arranjament de Diferències relatives a Inversions (CIADI), dependent del Banc Mundial, que condemna a Egipte al pagament de 2.013 milions de dòlars (més de 1.700 milions d'euros) al Regne Unit i està a l'espera la resolució d'aquest mateix procés de convalidació a Estats Units, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





A finals del passat mes d'agost, Unión Fenosa Gas, propietària de la planta egípcia de Damietta i en la qual Naturgy participa al 50% al costat de la italiana Eni, va obtenir la sentència favorable a la demanda que havia presentat el 2014.





A partir d'aquesta condemna, la societat va iniciar els tràmits d'homologació del laude en diferents jurisdiccions, de manera que el laude sigui equiparat a cada país a una sentència d'un dels seus tribunals i tingui la mateixa força que aquestes a efectes de ser executat.





En aquest procés, el 19 de desembre Unión Fenosa Gas va obtenir el reconeixement de la High Court of Justice del Regne Unit, que va homologar aquest laude, i està a l'espera de la resolució del procediment obert també per a això en Estats Units.





SEGUEIX CONFIANT AL RESTABLIMENT DEL SUBMINISTRAMENT A la PLANTA





No obstant això, la companyia presidida per Francisco Reynés va assenyalar que "segueix confiant que aquest laude arbitral permeti arribar a un acord global i posar en valor la seva inversió a Egipte a través d'un acord comercial i el restabliment del subministrament de gas a la planta al menor termini possible".





Així, ha afegit que no s'espera que el recurs de revisió del laude i la sol·licitud de suspensió presentats el passat 21 de desembre a la República Àrab d'Egipte davant el mateix CIADI, tal com està previst en la convenció internacional de resolució de disputes, "suposi un obstacle en les converses entre les parts".





D'aquesta manera, la energètic confia que aquest procés "no suposi una demora" en la posada en marxa de les activitats a Damietta, "en benefici del Unión Fenosa Gas, i també del propi Egipte".





Tot i això, ha indicat que tant els procediments d'execució judicial del laude en diferents jurisdiccions, com el recurs de revisió davant CIADI i les converses que es mantenen en paral·lel "són habituals en aquest tipus de disputes internacionals d'inversió".





En el desenvolupament del projecte de Damietta es van destinar uns 1.500 milions de dòlars (uns 1.310 milions d'euros), arrencant la seva producció a finals de 2004 i realitzant en 2005 el seu primer carregament de gas natural liquat amb destinació a Espanya.





No obstant això, el 2012 es va interrompre la seva activitat a causa de la primavera àrab, provocant provisions milionàries cada exercici a la societat per cobrir el deteriorament de la inversió.