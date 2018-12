El tennista Rafa Nadal ha sucumbit aquest divendres davant del sud-africà Kevin Anderson (4-6, 6-3, 6-4) en la seva tornada a l'activitat després d'una llarga inactivitat, una tornada que s'ha produït a Abu Dabi en el torneig d'exhibició Mubadala World Tennis Championship.





Nadal, actual número dos mundial per darrere de Novak Djokovic, portava sense jugar des del 7 de setembre, quan es va haver de retirar lesionat davant de Juan Martín del Potro en semifinals del US Open. 112 dies després, ha tornat a comparèixer per preparar la temporada 2019 en la qual aspira a recuperar el cim.





Ho ha fet davant de Kevin Anderson, tennista que mai l'havia guanyat en els seus cinc duels precedents en el circuit ATP i que s'ha tret aquesta 'espina' després de remuntar davant del balear, que s'ha emportat el primer set després d'encadenar dos 'breaks'.





No obstant això, Nadal ha notat la lògica falta de ritme després de tant temps fora de les pistes i ha acabat perdent després d'una trobada que s'ha allargat gairebé dues hores. Anderson ha tancat qualsevol escletxa amb el seu servei i n'ha fet prou amb un trencament en cadascun dels següents parcials per aconseguir la remuntada.





En qualsevol cas, aquesta derrota té una importància relativa per a Nadal, que s'havia plantejat la seva participació en el Mubadala, torneig que ha guanyat en quatre ocasions, com una oportunitat per seguir rodant-se de cara a Austràlia, primer 'Grand Slam' de la temporada que començarà el 14 de gener a Melbourne.