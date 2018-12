Casado a Sánchez: que no es deixi "humiliar" pels que volen trencar la unitat d'Espanya

El president del PP, Pablo Casado, ha reclamat al president del Govern, Pedro Sánchez, que no es deixi "humiliar" per propostes "tan letals" per a la unitat d'Espanya com les que planteja Torra, en referència a la proposta de 21 punts de negociació que li va presentar el president de la Generalitat en la seva trobada a Barcelona.





Casado, que ha presidit a Albacete l'acte de presentació dels candidats del PP a les capitals de Castella-la Manxa, ha dit que és fonamental diferenciar com fa política el PP i la resta de partits.





Dit això, el líder del PP s'ha referit a unes declaracions recents de Pedro Sánchez afirmant que dues persones no ballen si una no vol, i li ha reclamat que "deixi de ballar amb l'independentisme, amb qui vol destrossar Espanya" i que " no es deixin humiliar amb unes propostes tan letals per a la unitat d'Espanya com les que planteja el senyor Torra ".









El president del PP, que considera que el Govern no pot tenir "pitjors companys de viatge", ha lamentat que Sánchez actua com si fos "una titella, accepta tot el que li demanen".





Tant, ha apuntat Casado, que "Esquerra ha donat un avís", en relació a la recent reunió entre Torra i Sánchez, "un avís que no estrenyin massa" a Pedro Sánchez perquè "és el millor president de Govern que poden tenir els independentistes ".





El que deixen entreveure, ha insistit el líder del PP, "és que gràcies al fet que Pedro Sánchez estigui al Govern, estan duent a terme el seu pla de ruptura sense que ningú els freni". I el mateix que es pot dir de Podem i els independentistes, "es pot dir dels batasunes".





En aquest punt, ha tornat a referir-se a Arnaldo Otegi, "aquell que diu que deixem de posar el focus en els independentistes i es posi en Pablo Casado", el mateix que "posava el focus en regidors del PP" que després eren víctimes del terrorisme. "ETA ja no mata, però no pot tenir cap rèdit per deixar de matar", ha reclamat.









Record a Diana Quer

Des Albacete, el president del PP també ha tingut paraules de record Diana Quer, quan es compleix el primer aniversari del descobriment del cos, i ha dit voler recordar també de les víctimes, familiars de tots els delictes d'aquest tipus.





El que diuen les famílies (ha assenyalat Casado) és que "no volen venjança, rancor, només demanen justícia". Tant la família de Diana Quer com altres pares, "l'únic que demanen és mantenir la presó permanent revisable, la que va aprovar aquest partit i volen derogar totes les altres formacions", ha condemnat.





Aquesta mesura està en vigor en els països més desenvolupats de l'entorn, ha exposat, i "és plenament proporcional". La "major prova" de la seva vàlua és que el mateix criminal "demana que no el deixin sortir de la presó perquè tornarà a delinquir", com ha passat, ha recordat, amb l'assassí confés de Laura Luelmo.





I és que Casado ha insistit que el PP no només demana que es mantingui aquesta mesura, sinó "que s'ampliïn els supòsits d'aquesta mesura, que supòsits com el de segrest que acabi en assassinat o el d'assassinat amb ocultació de cadàver estiguin inclosos ". És un "clam social" que hi hagi mesures de seguretat que previnguin aquests crims atroços, ha manifestat.





Balanç de govern

En un altre ordre de coses, el líder dels populars també s'ha referit al balanç dels gairebé 200 dies que Pedro Sánchez va fer del seu Govern, "gairebé 200 dies d'un corró parlamentari", que han aconseguit que l'any vagi a acabar "amb la pitjor xifra dels darrers quatre anys" de creixement econòmic.





Per solucionar-ho, ha lamentat, "proposen el contrari al que s'hauria de fer", com baixar cotitzacions socials, pujar tots els impostos, posar un impost a 17 milions de conductors amb dièsel, o posar en risc la recuperació amb un impost a les tecnològiques, ha enumerat.





Davant d'aquesta situació, el president nacional del principal partit de l'oposició ha insistit que el PP té "la fórmula" i "el projecte" per tornar a portar el país al lloc en el que es mereix.