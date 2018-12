Multen RTVE Catalunya per no invertir en prevenció de riscos laborals

La Direcció de Relacions Laborals i Qualitat del Treball de la Generalitat de Catalunya ha imposat una sanció econòmica a TVE Catalunya a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) per no imposar mesures correctores per evitar els riscos laborals del Departament de Perruqueria i Maquillatge.





La multa per no complir correctament la Llei de Prevenció de Riscos Laborals és de 8.195 euros a causa de l'alt risc psicològic que patien els treballadors d'aquest departament d'estrès laboral i sobrecàrrega de treball no remunerats prou i sense facilitar autonomia o ajuda social, portant a alguns dels seus treballadors a emmalaltir.









Ja en 2015, CCOO havia demanat que es fes una avaluació de riscos psicosocials en aquest Departament de TVE Catalunya i el resultat va ser de risc molt elevat. Així i tot, la direcció no va posar mesures per solucionar el greu problema i en 2017 es va fer un altre estudi per cerciorar que, davant la negligència i descrèdit de la directiva, la situació era cada vegada pitjor, augmentant el risc psicosocial.





Per això, des de la realització d'aquest segon estudi, l'inspector responsable del cas va interposar una demananda administrativa sancionadora, amb gran relleu per no complir la Llei de Protecció Laboral des de feia ja 2 anys.





Com la directiva de l'empresa va decidir no actuar d'acord demanaven els informes, a hora l'empresa de mitjans pública ha d'abonar la multa i queden assenyalats, a l'espera que l'any que ve, amb la renovació del Consell Directiu de RTVE, puguin o no ser substituïts.