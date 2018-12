Les multes per manifestacions es multipliquen per set a Catalunya

La Policia Nacional ha interposat més de 41.400 multes per desordre públic a Catalunya des que va entrar en vigor la Llei de Seguretat Ciutadana en 2015, coneguda com a Llei Mordassa.





La majoria de sancions tenen a veure amb mobilitzacions independentistes, com els talls de carretera. Juntament amb multes per drogues, armes i faltes de respecte als agents, s'han recaptat 290 milions d'euros.









Les multes per manifestacions esporàdiques van arribar a multiplicar-se per set en un any a Catalunya, segons dades de 'El Confidencial'.





Durant 2016 i 2017, la Generalitat va recaptar a través dels Mossos d'Esquadra i de les policies locals un total de 41,3 milions d'euros en multes.





Les multes més comunes són les tramitades per consum o tinença de droga, amb un total de 83.696 persones sancionades.





En segon i tercer lloc figuren les faltes de respecte als agents i la desobediència a l'autoritat, que sumen més de 15.000 multes.





Les manifestacions no comunicades van passar de dos el 2015 a 64 el 2017, i les manifestacions comunicades que van acabar sent considerades conflictives segons els cossos policials van ser 114 el 2017.