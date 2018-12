El salari mínim augmenta a 900 euros al mes a partir de l'1 de gener

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) puja a 900 euros mensuals per catorze pagues a partir de l'1 de gener, fet que suposa un augment del 22,3% respecte a la seva actual quantia i la seva major alça des de 1977.









El SMI es troba a 30 euros al dia, 900 euros al mes i 12.600 euros l'any. Per als treballadors eventuals i temporers, el salari mínim és de 42,62 euros al dia, i per als empleats de llar, de 7,04 euros per hora.





Aquest increment de l'SMI beneficia gairebé 2,5 milions de treballadors, més de la meitat d'ells dones (56,7%), de manera que contribueix a reduir la bretxa de gènere en salaris i pensions, segons va destacar el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social quan es va aprovar aquesta mesura en el Consell de Ministres del passat 21 de desembre.





D'aquests gairebé 2,5 milions de beneficiaris, 1,3 milions s'enquadren en el Règim General de la Seguretat Social (sense sistemes especials); entre 750.000 i 800.000 en el sistema especial agrari i 400.000 en el sistema especial d'empleats de la llar.





El comerç majorista i minorista (18,8%), les activitats administratives i auxiliars (14%) i l'hostaleria (10,8%) són els principals sectors que es beneficiaran de l'alça de l'SMI.





La segueixen serveis (7,7%), activitats sanitàries i de serveis socials (6,8%), administració pública i defensa i Seguretat Social obligatòria (6,8%), activitats professionals, científiques i tècniques (6,3%) , educació (6,2%) i indústria manufacturera (6%).





L'objectiu d'aquesta pujada de l'SMI és el de prevenir la pobresa en la feina, augmentar el nivell de vida de les persones amb pitjors retribucions (principalment dones i joves) i fomentar un creixement salarial "més dinàmic", en línia amb les recomanacions internacionals i el que s'ha pactat en l'acord de convenis signat pels agents socials.