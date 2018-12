Crema un camió amb 24.000 litres d'àcid clorhídric a l'AP-7

Un camió cisterna carregat amb 24.000 litres d'àcid clorhídric ha patit un incendi a les rodes la matinada d'aquest dilluns quan circulava per l'autopista AP-7 al seu pas per Cambrils (Tarragona) i ha obligat a tallar la via en sentit Tarragona, si bé el conductor ha sortit il·lès.









Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís de l'incendi cap a les 4.00 hores i han desplaçat cinc dotacions, que han sufocat en mitja hora el foc.





El camió ha quedat parcialment cremat i s'ha produït una petita fuita per la vàlvula que no ha causat afectacions importants, a l'espera que la resta de la càrrega sigui transvasada a un altre camió, una operació que durà a terme l'empresa.





Arran d'aquest incident, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat).





A l'autopista AP-7 s'ha tallat la via en sentit sud i s'ha desviat el trànsit en aquest punt, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), i posteriorment s'ha pogut reobrir un carril en aquest sentit.