Els Pressupostos es prorroguen automàticament l'1 de gener

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de l'any 2018 es prorroguen automàticament aquest dimarts i romanen en vigor fins a l'aprovació dels comptes públics de 2019, el projecte de llei presentarà aquest mateix mes el Govern, amb el dubte de si comptarà per a la seva aprovació amb el suport dels socis de la moció de censura, especialment dels independentistes.









Igual que va succeir amb els comptes públics de 2018 amb el Govern de Mariano Rajoy, l'Executiu de Pedro Sánchez s'ha vist també obligat a prorrogar els Pressupostos de 2018 (elaborats pel PP), davant la falta de suports per aprovar el projecte de llei dels comptes públics de 2019 donada la situació política a Catalunya, amb el judici del procés en marxa.





L'Executiu porta diversos mesos negociant amb les diferents formacions per intentar recollir els suports suficients que li permetin aprovar els Pressupostos de 2019, per al que necessitarà almenys els suports, a més de les assegurances del PSOE, dels socis de la moció de censura: Units Podem, PNB, ERC, PDeCAT, Compromís, Nova Canàries i Bildu. Aquestes formacions, excepte Bildu, van donar fa dues setmanes al Congrés el seu suport a la sendera de dèficit del Govern central, que relaxa a l'1,8% el dèficit per al 2019 (marge de 6.000 milions) però va ser rebutjat per la majoria del PP al Senat el 27 de desembre.





Un cop s'aprovi la remissió a les Corts del projecte de llei en les properes setmanes, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, presentarà el llibre groc al Congrés, al que seguiran les compareixences dels alts càrrecs i el debat de totalitat , prèvia presentació de les esmenes a la totalitat i l'articulat, per a la seva aprovació final.





Posteriorment la tramitació prosseguirà al Senat i finalment tornarà de nou al Congrés per a la seva aprovació definitiva. Llavors, entraran en vigor amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener.





L'avantprojecte de llei de PGE de 2019 vindrà acompanyat d'una actualització del quadre macroeconòmic. L'última va ser inclosa en el pla pressupostari, acordat pel Govern central amb Podem, i remès a Brussel·les el passat 15 d'octubre, en el qual va rebaixar una dècima la previsió de creixement tant per 2018 com per 2019, fins al 2,6% i el 2,3%, respectivament.





Quant a l'atur, preveu una reducció de la taxa d'atur fins al 15,5% el 2018 i al 13,8% el 2019, mentre que la senda de dèficit del Govern eleva la meta de dèficit a l'1,8% el 2019, l'1,1% el 2020 i a quatre dècimes al 2020, enfront del 1,3%, les tres dècimes i el superàvit fixat per Rajoy, respectivament. El deute públic tancarà 2019 en el 95,5%.