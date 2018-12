La Ciutat dels Somnis tanca amb gairebé 25.000 visitants

El festival infantil La Ciutat dels Somnis tanca aquest dilluns les seves portes amb gairebé 25.000 visitants després de cinc dies amb 120 activitats programades per a nens de 0 a 12 anys al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.





La cita, que l'any passat va prendre el relleu del Festival de la Infància, ha permès als nens experimentar amb més d'un centenar d'oficis, recreant espais com un hospital, un ajuntament, un plató de televisió, una escola, un hotel, un supermercat i un aeroport, entre d'altres, ha informat Fira en un comunicat.





Les activitats més sol·licitades han estat les relacionades amb la tecnologia, la ciència, l'art, l'arquitectura, la cuina i el periodisme.





Han destacat els tallers de robòtica i realitat virtual, els experiments químics, les manualitats, les classes de cuina, de conducció d'una excavadora i la possibilitat de fer un informatiu de televisió en directe.





Un altre dels punts amb major afluència i participació de públic ha estat el pavelló esportiu, amb el rocòdrom, la pista de patinatge dels World Roller Games, el simulador de descens d'esquí i els camps del FC Barcelona, del RCD Espanyol i de la Secretària General de l'Esport.





MÉS SUPERFÍCIE





Per millorar l'experiència del visitant aquest any s'ha ampliat la superfície, ocupant dos pavellons per a una millor distribució dels visitants; ha crescut el nombre d'activitats un 20% en relació al 2017, reduint-se notablement els temps d'espera, i s'han reforçat serveis com les zones de pícnic, l'oferta de restauració i l'àrea per a nadons.





El director de Negoci Propi de Fira de Barcelona, Salvador tasque, s'ha mostrat satisfet amb el desenvolupament de l'esdeveniment: "Els resultats i opinions recollides refermen el concepte i el format únic pel qual apostem l'any passat".





Tasque ha destacat que la cita uneix "diversió, educació, valors i coneixements vinculats al món de les professions en un espai singular".





"La línia temàtica i els continguts de qualitat marquen la diferència respecte a altres esdeveniments infantils i ens complau que les empreses i entitats participants comparteixin aquesta visió del nostre projecte", ha assegurat.