Quin serà el primer anunci de 2019?

Com cada any, les marques es volen fer amb l'espai publicitari de les 00:00. El primer anunci de l'any és un dels spots més vistos pels espanyols a causa que tots es reuneixen al voltant del televisor per prendre el raïm. Quina marca s'anunciarà aquest any en els primers minuts de 2019?





Doncs no hi haurà grans novetats en les pantalles. Coca-Cola repetirà com el primer anunci de l'any en els canals dels grups Mediaset i Atresmedia, com ja va succeir en 2018.





A la cadena pública, l'spot de la campanya 'Espanya Global' marcarà l'inici de l'any. Es tracta d'un anunci que pretén traslladar un "missatge nítid de democràcia i modernitat" al conjunt dels espanyols, en paraules del Ministeri d'Afers Exteriors.





L'ÚLTIM ANUNCI





D'altra banda, els canals de Mediaset España emetran com a últim anunci de 2018 un spot de Banco Santander, mentre que els de Atresmedia acomiadaran l'any amb un spot de l'asseguradora Catalana Occident.





TVE es posarà cinematogràfica i acabarà 2018 amb l'anunci de la pel·lícula 'La gran aventura dels Lunnis i el llibre màgic'.