La Comissió Europea ha recordat que aquest 1 de gener entren en vigor la Directiva Contra la Evasió fiscal (ATAD, per les sigles en anglès), unes noves normes dissenyades per evitar l'evasió fiscal de l'impost de societats mitjançant la deslocalització fictícia de negocis a paradisos fiscals.





Tots els Estats membre han d'aplicar les noves mesures legalment vinculants contra les principals formes d'evasió fiscal practicades per les grans multinacionals, ha subratllat la Comissió en una nota de premsa.





El comissari d'Afers Econòmics i Financers, Impostos i Duanes, Pierre Moscovici, ha destacat la "lluita coherent i prolongada" de la Comissió contra aquestes pràctiques.





"La batalla encara no ha guanyat, però suposa un pas molt important contra els que s'aprofiten dels buits legals dels sistemes fiscals dels nostres Estats membre per defraudar milers de milions d'euros en impostos", ha postil·lat.





La nova normativa permet als Estats gravar els beneficis que siguin expatriats a països amb menor pressió fiscal en els que l'empresa no tingui una activitat econòmica genuïna





La ATAD va ser proposada per la Comissió Europea el 2016 i suposa col·locar a la UE al capdavant mundial en matèria d'impostos a les activitats econòmiques a nivell polític, destaca la Comissió, que subratlla que a més ha instat a altres països a adoptar uns criteris comuns de lluita contra l'evasió fiscal.





NOVA NORMATIVA SOBRE ACCIONS





Aquest 1 de gener igualment entren en vigor les noves normes sobre titulització que avança en l'harmonització dels marcs nacionals i, segons la Comissió Europea, generaran noves oportunitats d'inversió i ampliaran l'oferta de préstecs hipotecaris i empreses.





"Ajudaran a que hi hagi més fonts de finançament per a empreses, enfortirà la capacitat de la banca per donar suport l'economia i repartirà els riscos entre els participants del mercat evitant els excessos que van portar a la crisi financera", assegura la Comissió en un comunicat.





Per al vicepresident de l'executiu comunitari per a l'Euro, Valdis Dombrovskis, "aquesta legislació és una de les pedres angulars de la Unió de Mercats de Capital, el projecte de mercat únic de capitals de la UE". "Ajudarà a construir una titulització segura a la UE amb beneficis reals per a la inversió, l'ocupació i el creixement. Alliberarà finançament bancari que podrà anar a les nostres empreses i famílies", ha argumentat.





Així s'incrementarà la transparència, seguretat i disponibilitat de la informació per als inversors i augmentarà la liquiditat en uns 150.000 milions d'euros. El resultat serà una major facilitat per emetre productes titulitzats.