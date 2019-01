La Loteria d''El Niño' 2019 reparteix 700 milions en premis

El Sorteig Extraordinari de la Loteria d''El Niño' del 2019 reparteix aquest diumenge 700 milions en premis, i se celebra al Saló de Sortejos de Loteries a Madrid el 6 de gener a les 12.00 hores, segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat.









D'aquesta manera, l'emissió és de 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l'emissió és de 1.000.000.000 d'euros, el 70% de l'emissió en premis.





Els premis més importants són un Primer Premi de 2.000.000 euros per sèrie; un Segon Premi de 750.000 euros per sèrie; i un Tercer Premi de 250.000 euros per sèrie.





Pel que fa a les vendes, cada espanyol gastarà una mitjana de 18,39 euros a comprar dècims per al Sorteig Extraordinari de la Loteria de Reis, 0,22 euros més que l'any passat.





Per regions, la comunitat autònoma que previsiblement més gastarà per habitant aquest any és Castella i Lleó, amb una mitjana de 28,43 euros, seguida d'Astúries (27,75 euros), Comunitat Valenciana (25,59 euros), La Rioja (23,78 euros), País Basc (22,92 euros), Aragó (22,84 euros), Cantàbria (22,37 euros), Múrcia (22,34 euros), Madrid (19,43 euros) i Castella -La Manxa (19,15 euros).





Mentrestant, els que menys van a gastar-se aquest any són els habitants de les ciutats autònomes de Ceuta (4,29 euros) i Melilla (4,07 euros), seguits dels de les Balears (10,66 euros), Extremadura (12, 43 euros), Catalunya (12,85 euros), Canàries (14,42 euros), Andalusia (14,46 euros), Navarra (14,94 euros) i Galícia (18,10 euros).









LA XIFRA FAVORITA





El 0 és la terminació favorita del primer premi d'aquest sorteig, en haver sortit en un total de 21 ocasions. El segueixen el número 7, que ha aparegut en 14 ocasions, i el número 9 amb un total de 13 aparicions.





Pel que fa a les províncies agraciades, Madrid és la província en la que major nombre de vegades ha caigut el primer premi (41 ocasions), seguida de Barcelona (35), Bilbao (18), València (14) i Sevilla (10).





DES DEL 1941





La història d'aquest tradicional sorteig es remunta a 1941, quan el llavors director general de Timbre i Monopolis, F. Roldán, el va institucionalitzar. Després de l'èxit del primer sorteig, es va decidir a l'any següent, 1942, transformar-lo en Sorteig Extraordinari. L'any 1999 va ser el primer en què es va celebrar el Sorteig el dia 6 en lloc del 5 de gener.