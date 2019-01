Ja es pot demanar la devolució de l'IRPF de maternitat i paternitat de 2016 i 2017

Els contribuents que van cobrar el 2016 i 2017 prestacions per maternitat i paternitat poden sol·licitar a partir d'aquest dimecres a la tarda la devolució de l'IRPF, amb el que s'inicia la segona fase per demanar el reintegrament d'aquest gravamen, una mesura que beneficiarà més d'un milió de persones.









El Ministeri d'Hisenda, a través de l'Agència Tributària (AEAT), ha habilitat a la seva pàgina web (www.agenciatributaria.es) l'opció per demanar el reintegrament, amb la qual cosa es posa en marxa així la segona fase del procés ideat per Hisenda per complir amb la sentència del Tribunal Suprem del passat 3 d'octubre, ja que els contribuents que van cobrar les prestacions el 2014 i 2015 poden sol·licitar la devolució des del passat mes de desembre.





A partir d'aquest dimecres a la tarda seran els contribuents que van tenir els seus fills en 2016 i 2017 els que podran sol·licitar la devolució de l'IRPF derivat de les prestacions de maternitat i paternitat. El procés és el mateix i les devolucions s'iniciaran en el seu cas en els pròxims dies, segons ha informat el Ministeri d'Hisenda en una nota.





Els contribuents que hagin patit retencions per les prestacions de maternitat i paternitat de 2018 no han de fer cap tràmit particular. La seva declaració de la renda de 2018, que es presenta el 2019, ja incorporarà les prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades seran deduïbles.





A més, el Reial decret llei pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral aprovat el passat 28 de desembre estableix que també els col·lectius que no estaven inicialment afectats per la sentència del Tribunal Suprem puguin accedir a la devolució.





Aquest és el cas dels empleats públics no integrats en la Seguretat Social que perceben les seves retribucions durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, així com dels professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que perceben aquestes prestacions de mutualitats de previsió social.





Tots dos col·lectius poden utilitzar el mateix procés que la resta de contribuents per sol·licitar la devolució de l'IRPF dels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.





LA DEVOLUCIÓ DE PRESTACIONS DEL 2014 I 2015 VA COMENÇAR AL DESEMBRE





La Secció Segona de la Sala III del Contenciós-Administratiu va determinar a l'octubre que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, que perceben les dones treballadores durant la baixa de 16 setmanes després del naixement d'un fill, estan exemptes de l'IRPF.





El Ministeri d'Hisenda va fer una interpretació extensiva de la sentència del Tribunal Suprem perquè també resultessin beneficiaris els permisos de paternitat, tot i que el Tribunal Suprem no es va referir a ells específicament.





En total, Hisenda estima que es reintegraran al voltant de 1.200 milions d'euros a més d'un milió de pares i mares. La devolució mitjana en el cas de les prestacions per maternitat és de 1.600 euros, mentre que les de paternitat ronden els 383 euros.





Els pares i mares que van tributar per IRPF les prestacions cobrades en 2014 i 2015 poden sol·licitar la devolució des del passat mes de desembre, i només en aquest mes l'Agència Tributària va rebre 672.746 peticions de reintegrament. Les devolucions es van iniciar en la mateixa setmana en què es va posar en marxa el procés.