L'autor de l'atropellament greu a la Diagonal va circular pel passeig de vianants de Rambla Catalunya

El conductor que va atropellar un vianant de 25 anys a l'avinguda Diagonal amb Via Augusta de Barcelona per cap d'any va fugir del lloc irrompent al passeig central de la Rambla Catalunya, una zona de vianants, tot i que no va causar més danys perquè les terrasses estaven tancades.









El sotscap de la Unitat d'investigació i prevenció de l'accidentalitat de la Guàrdia Urbana, el sotsinspector David Vázquez, ha explicat que ja compten amb una desena de testimonis fiables que han pogut aportar informació rellevant i confien a poder demanar més testimonis: "La resposta ciutadana ha estat brutal".





Vázquez ha explicat que ja han pogut albirar al vehicle en la filmació de seguretat d'un edifici de la zona, tot i que no es pot distingir la matrícula causa de la qualitat de la imatge, i ha fet una crida a comerços, establiments i edificis a què revisin les seves filmacions i aportin imatges del que ha passat.





Segons la investigació realitzada, el vehicle -que no es pot confirmar que sigui un monovolum Ford com es pensava inicialment- va atropellar la víctima al pas de vianants de Via Augusta amb Diagonal i en fugir va avançar per la Diagonal i des del carril central va girar a la Rambla Catalunya.





Va accedir al passeig central de vianants per la rampa del pas de vianants i va circular uns metres per ell, girant pel que sembla pel carrer Rosselló, segons apunten els testimonis, sense causar danys a les terrasses, que estaven tancades, ni a altres testimonis, encara que alguns van haver de apartar-se.





El sotsinspector de la Urbana ha fet una crida al conductor i la resta d'ocupants del vehicle que va atropellar el jove que col·laborin amb la investigació i acudeixin a la policia com "acte d'humanitat".





Ha explicat que el ferit segueix ingressat greu a l'hospital i que hi ha una família que necessita saber "què li ha passat".





Vázquez ha detallat que "tot apunta que l'atropellament va ser totalment involuntari" i que es va deure a una imprudència, de manera que s'estudien hipòtesis com que conduís sota els efectes de l'alcohol, les drogues o sense carnet, entre d'altres escenaris.





Sobre el nombre de passatgers que anaven al cotxe, Vázquez ha indicat que els testimonis donen versions que difereixen, pel fet que els fets van passar de matinada i que el cotxe va enlluernar amb les seves llums als que el van veure venir de front.





Els investigadors han comprovat les bases de dades de denúncies de vehicles sostrets per si el cotxe era robat, però de moment no hi ha coincidències.