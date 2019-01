El tennista espanyol Rafa Nadal, número dos del món, no jugarà el torneig de Brisbane (Austràlia), de categoria ATP 250, a causa d'una lesió a la cuixa esquerra, ha anunciat aquest dimecres el mateix esportista, que espera recuperar-se per a l'inici de l'Open d'Austràlia, que començarà en menys de dues setmanes.





"M'he sotmès a una ressonància magnètica i s'hi veu una petita distensió a la cuixa esquerra. He mirat de jugar, vull jugar, però les recomanacions dels metges em diuen que no ho faci. És una cosa petita que pot tornar-se molt més gran; quan competeixes amb intensitat el múscul pot empitjorar", ha assenyalat el balear durant la roda de premsa.





Malgrat tot, Nadal reconeix que se sent "millor que fa quatre dies". "És un risc perjudicar el meu cos durant un mes si jugo aquí", s'ha explicat. "Sé que és difícil. No ho puc agrair prou a les persones que m'han donat suport durant la meva carrera, especialment en els moments difícils", ha indicat.





El tennista de 32 anys, guanyador de 17 títols de 'Grand Slam', ha pres la decisió després d'un entrenament al Queensland Tennis Centre; la setmana passada, va perdre un partit d'exhibició de tres sets davant del sud-africà Kevin Anderson a Abu Dhabi abans de retirar-se del seu segon partit programat.





Nadal va jugar només nou tornejos durant el 2018, un any en el qual el seu últim partit va ser al setembre a les semifinals de l'US Open davant de Juan Martín del Potro, quan va haver de retirar-se, i al novembre va ser operat del turmell. Amb la retirada del manacorí, el japonès Taro Daniel, com 'lucky looser', ocuparà el seu lloc i s'enfrontarà amb el francès Jo-Wilfried Tsonga aquest dijous.





El director del torneig de Brisbane, Cameron Pearson, ha lamentat la retirada del balear. "Sabem com de decebut està Rafael Nadal per haver-se retirat de Brisbane i no poder jugar davant dels aficionats de Brisbane aquest any. S'ha donat totes les oportunitats per jugar i respectem com de dur ha intentat estar. Li desitgem el millor per a la resta de l'estiu australià", va concloure.