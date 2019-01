Bolsonaro s'encomana a Déu per reformar Brasil

El nou president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha promès aquest dimarts "protegir" la democràcia brasilera i alliberar-la de les "amarres ideològiques", al mateix temps que ha ratificat algunes de les seves promeses electorals, com "combatre la ideologia de gènere" i "posar en valor les tradicions judeocristianes".





El líder ultradretà s'ha convertit en el nou president del Brasil en una solemne cerimònia celebrada al Congrés Nacional, a Brasília, en la qual tant ell com el seu vicepresident, Hamilton Mourão, han promès protegir la Constitució i les lleis, segons informa la premsa local.





En les seves primeres paraules com a cap d'Estat, ha indicat que la seva prioritat serà "protegir i donar vigor a la democràcia brasilera", després d'una sèrie de governs que ha qualificat "d'irresponsables" perquè --al seu parer-- van conduir el gegant sud-americà "a la crisi ètica, moral i econòmica més important de la seva història".





"Tenim una oportunitat única de rescatar el nostre país i l'esperança dels nostres compatriotes (...) Unirem el poble i posarem en valor les famílies i les tradicions judeocristianes. El Brasil tornarà a ser un país lliure d'amarres ideològiques", ha afirmat.





En la seva opinió, "el biaix polític" és el que va convertir l'Estat brasiler en "ineficient i corrupte", per la qual cosa s'ha marcat com a objectiu posar fi a aquesta parcialitat ideològica i fer diverses "reformes estructurals que seran essencials per a la salut financera i la sostenibilitat dels comptes públics".





Com a mesures concretes, ha reiterat que erradicarà "la ideologia de gènere" a les aules per preparar els alumnes per al mercat de feina, no per a la militància política, i ha confirmat la seva intenció de combatre la corrupció i la violència.





Bolsonaro ha reconegut que serà "una feina àrdua" però ha confiat que comptarà amb el suport dels brasilers. "El Brasil començarà un nou capítol de la seva història en el qual tornarà a ser vist com un país fort i puixant (...). El Brasil per sobre de tot i Déu per sobre de tots", ha resolt.