Sortirà endavant la investidura de Juanma Moreno Bonilla? Vox ha avisat aquest dimecres que no acceptarà els acords signats, de cara a la configuració del nou Govern d'Andalusia, entre PP-A i Ciutadans (Cs) relatius a les lleis de gènere i ha instat les dues formacions a subscriure qualsevol acord sobre aquesta matèria amb PSOE i Podem.





"Aquests pactes que els subscriguin amb PSOE i Podem. En política social tots segueixen, amb submissió de llana, els manaments de la dictadura de gènere. On el canvi?", ha assenyalat el portaveu de Vox al Parlament andalús, Francisco Serrano, en el seu compte a Twitter.









Així mateix, vol deixar clar que Vox "no acceptarà" els acords signats per PP i Cs per impulsar lleis de gènere a Andalusia.





En el document signat per PP-A i Cs sobre 'Mesures de desenvolupament i prosperitat per a un nou Govern a Andalusia', s'inclou impulsar un gran acord contra la violència de gènere a Andalusia que "desenvolupi a la nostra comunitat els avenços aconseguits amb l'aprovació del Pacte d'Estat contra la violència de Gènere i que implementi, amb dotació pressupostària suficient, totes i cadascuna de les mesures previstes en la llei de juliol de 2018 per la qual es modifica la Llei de mesures de prevenció i protecció integral contra la violència degenerar, per tal d'acabar amb aquesta xacra social".





PP I CIUTADANS RESPONEN





PP-A ha defensat aquest dimecres que el document sobre 'Mesures de desenvolupament i prosperitat per a un nou Govern a Andalusia' que ha subscrit amb Ciutadans (Cs) pot ser "enriquit i millorat" sempre que les dues formacions estiguin d'acord.





Fonts del PP-A s'han pronunciat així després que Vox hagi avisat aquest dimecres que no acceptarà els acords signats entre PP-A i Ciutadans relatius a les lleis de gènere i ha instat les dues formacions a subscriure qualsevol acord sobre aquesta matèria amb PSOE i Podem.









El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha avisat aquest dilluns a Vox que el seu partit lluitarà contra la violència masclista a Andalusia i altres comunitats autònomes. "La llibertat i la igualtat no es negocien", ha asseverat.





D'aquesta manera ha respost Rivera al partit que lidera Santiago Abascal després que el seu portaveu al Parlament andalús, Francisco Serrano, hagi condicionat el seu suport a PP i Cs en aquesta comunitat a l'eliminació de les mesures contra la violència de gènere.





"Lluitar contra la violència masclista amb recursos i mesures perquè ningú abusi d'una dona no és una opció, és una obligació per a tots", ha escrit Rivera en un comentari que ha publicat al seu compte personal de Twitter.