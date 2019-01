La majoria de membres de l'Associació de Víctimes de la Talidomida a Espanya (Avite) ha rebutjat en una assemblea extraordinària la proposta del Govern espanyol per a regular les ajudes que han de rebre, i l'oferta inclou que la quantia que percebrien no estaria exempta fiscalment.





La reunió, celebrada dijous passat, tenia com a únic punt d'ordre del dia deliberar sobre aquesta decisió. És a dir, si acceptaven el que fins ara ha proposat el Govern central, o si per contra els seus socis no donaven la seva conformitat si aquesta exempció no estava abans "perfectament clara".





"El que pretenen els afectats no és més que un tracte fiscal igual que el que reben les víctimes nacionals d'altres danys: contagiats pel VIH o hepatitis C, lesionats en accidents de trànsit, víctimes de negligències mèdiques, de terrorisme, o qualsevol indemnitzat per un dany per l'Administració Pública", explica l'associació a través d'un comunicat.





Els socis de AVITE van expressar amb el seu vot que "per sobre de tot està la seva dignitat". "Encara que per la seva situació necessiten més que ningú aquestes ajudes per a escometre una vellesa de total dependència de tercers, no acceptaran tancar en fals aquest episodi i lluitaran fins al final per la qual cosa és de justícia elemental", apunten.





Per tot això, representants de AVITE es reuniran el proper 9 de gener amb la secretària d'Estat d'Hisenda, Inés María Bardón, per abordar aquest tema.