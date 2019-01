El Papa sentencia que és millor "no anar a l'Església" a diari que "viure odiant"

El Papa ha avisat que és millor "no anar a l'Església" d'anar tots els dies, però viure "odiant als altres" durant la primera Audiència General d'aquest any.





"Quantes vegades hem estat testimonis de l'escàndol d'aquelles persones que van a l'Església, -i es passen el dia allà o van tots els dies-, i després viuen odiant als altres o parlant malament de la gent --ha subratllat-- . Això és un escàndol. és millor no anar a l'Església. viu així, com un ateu. Però si vas a l'Església viu com un fill, com un germà, i dóna un autèntic testimoni, no un contratestimoni".





Per al Pontífex, aquestes persones són "hipòcrites" que només resen "per ser admirats pels altres", però la seva pregària és un "rés pagà, sense Déu".





"Ni ells seran capaços de dialogar amb Déu ni tampoc els que resen com 'papagayos'", ha insistit el Papa després d'assenyalar que "l'oració no és un acte hipòcrita".





"L'únic testimoni de l'oració cristiana és la pròpia consciència, ja que és un diàleg íntim amb el Pare que ens estima", ha destacat.





Durant la catequesi, en què ha reflexionat sobre la pregària, el Pontífex ha assenyalat que el manament de l'amor de Déu "porta fins a les últimes conseqüències". Així, ha explicat que per a Jesús les persones joioses són les que "no tenen un gran prestigi en la societat" però són capaços "d'estimar" i "de treballar per la pau".





"Nosaltres som fills d'aquest Déu, no superhomes capaços del que ningú pot fer, al contrari, som tan pecadors com els altres, però podem posar-nos davant de l'esbarzer ardent del misteri diví i dir-Pare, deixant-nos renovar per la seva potència i reflectir un raig de la seva bondat en aquest món assedegat de bé".





En aquest context, ha destacat que "Déu no vol ser 'amansit' amb llargues tirallongues de adulacions, com feien els pagans per captar la benevolència de la divinitat" sinó que "n'hi ha prou parlar-li com a un pare" que sap el que necessita l'home abans fins i tot de dir-ho. Finalment, ha convidat els fidels a mantenir "sempre obert" el canal de comunicació amb Déu.