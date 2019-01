La Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia ha expressat el seu suport al metge Guillem Sanz, cap d'aquest servei a l'Hospital La Fe de València, facultatiu encarregat del tractament de l'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, que pateix leucèmia, i que s'oposa a que el també exministre torni a la presó pel cas Erm, a l'assegurar que pateix un "risc vital greu" en cas de tornar a Picassent.





Zaplana es troba hospitalitzat a La Fe des del passat 18 de desembre, on després de quedar ingressat després una revisió mèdica rutinària per controlar la seva salut, en detectar el metge un empitjorament en el seu estat.





Ara, la Junta Directiva Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH) ha emès un comunicat, signat pel president, Jorge Serra, sobre la situació de l'exministre, a petició del propi metge que l'atén, i després que Zaplana donés a finals de mes el seu consentiment "exprés i per escrit" al facultatiu per compartir les seves dades clíniques amb els especialistes considerés pertinents.





En aquesta línia, l'entitat assenyala que coneix les recomanacions emeses pel doctor Sanz sobre les millors condicions en què s'hauria de dur a terme l'assistència clínica de Zaplana i els informes clínics es van enviar recentment a la pròpia societat yhan estat analitzats per dos hematòlegs " amb gran experiència i prestigi en el trasplantament hematopoètic com a tractament del procés que pateix el Sr. Zaplana".





Segons la societat, els experts "coincideixen" en les apreciacions del doctor Sanz, en les seves indicacions de tractament i en les afirmacions sobre que l'ingrés en un centre penitenciari "no és l'entorn adequat, ja que no té l'equipament tècnic necessari així com del personal especialitzat per atendre la situació clínica "de l'exministre.





Així mateix, coincideixen que aquesta situació, donat el "risc vital greu", "requereix un seguiment estricte mitjançant ingrés en un centre mèdic especialitzat o, quan el seu estat ho permeti, sota el control d'un programa d'hospitalització domiciliària que permet els controls analítics necessaris, l'administració de medicació complexa i transfusions, que minimitza el risc infecciós i permet la detecció i tractament precoç de les complicacions que puguin sorgir".





De la mateixa manera, la societat ratifica les afirmacions de Guillem Sanz, a qui qualifica de "expert reconegut a nivell mundial pel seu coneixement i contribucions en el camp de les síndromes mielodisplàsiques i el trasplantament hematopoètic, relatives al fet que el pacient es troba en una situació d'alt risc de complicacions mortals i que, per tant, s'han de seguir les seves indicacions sobre exploracions complementàries, tractament i condicions de l'entorn en què s'ha de tractar el pacient".





DISPONIBILITAT A ACLARIR-HO AL JUTJAT





La societat fa constar aquests extrems en un comunicat "als efectes que es considerin oportuns, amb plena disponibilitat a aclarir, davant el jutjat d'Instrucció número 8 de València, tot el que es consideri necessari i a facilitar els informes emesos pels experts de la SEHH".





Zaplana es troba a la presó de Picassent des de finals del mes de maig, quan la titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de València va acordar per a ell presó provisional, comunicada i sense fiança en el marc de la 'Operació Erm', per la qual va ser detingut per presumptes delictes de blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.





La defensa d'Eduardo Zaplana ja ha interposat diversos recursos contra les decisions de la jutge de rebutjar la seva posada en llibertat o deixar-lo en arrest domiciliari, actuacions que ha confirmat l'Audiència. L'última vegada en què es va pronunciar aquest últim òrgan judicial va ser el 18 de desembre, abans de l'ingrés hospitalari de l'exministre, i en el qual, igual que van apreciar la jutgessa i el fiscal, entenia que persistia el risc de fuga per rebutjar la petició.





No obstant això, la defensa de l'expresident ha al·legat reiteradament que es tracta d'una mesura "innecessària i desproporcionada", ja que, al seu entendre, no existeix "cap risc objectiu de destrucció de proves" ni de fugida, i, la "greu malaltia" que pateix des de fa anys l'exministre requereix cures "continus i diaris".