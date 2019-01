La Generalitat Valenciana recorre l'arxiu de la causa de la Fórmula 1

L'Advocacia de la Generalitat de València ha recorregut en reforma la decisió del Jutjat d'Instrucció número 2 de València d'arxivar la causa contra l'expresident del govern valencià Francisco Camps relativa a les negociacions per a l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València a través de Valmor Sports SL i la posterior absorció d'aquesta societat per part de l'empresa pública Circuit del Motor.





L'Advocacia considera en el seu escrit davant la instructora que hi ha "seriosos indicis de criminalitat" contra Camps, pel que sol·licita la continuació de la investigació, la transformació de les diligències prèvies en procediment abreujat (el seu processament) i la unió d'aquesta peça principal amb la segona, que és la compra de Valmor per Circuit del Motor.





Així mateix, demana la declaració com a investigats de l'expresident Camps i de Betlem Reyero, que va ser assessora d'aquest últim i posterior encarregada d'esdeveniments en la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV), així com "de les persones que resultin presumptament responsables de els fets objecte d'investigació".





El recurs de l'Advocacia es basa en "arguments estrictament tècnics" i "en defensa de l'interès públic dels valencians", segons les mateixes fonts, que precisen que totes les actuacions de la Generalitat "van encaminades al compliment de la llei i a la necessitat que els responsables dels casos de corrupció que resultin acreditats tornin els diners".





NEGOCI "RUÏNÓS"





En el recurs s'adverteix que els fets evidencien "com es va comprometre tot el sector públic autonòmic en un negoci que se sabia ruïnós des de l'inici, i per al qual es van eludir deliberadament els controls més rigorosos de l'administració autonòmica, interposant societats mercantils públiques, sobre els actes i decisions no va existir cap control o fiscalització, ni de la Intervenció de la Generalitat ni de l'Advocacia de la Generalitat".





L'Advocacia defensa que el sobreseïment està justificat només quan no hi ha dubte que el fet és atípic o que l'investigat és "indefectiblement innocent". En cas contrari, si es tanca el procediment d'instrucció en casos "més o menys discutibles", "es retalla de forma prematura i forçada el dret a la tutela judicial efectiva".





TRIBUNAL DE COMPTES







L'Advocacia cita com jurisprudència casos amb "resultat ruïnós sabent" per a les arques públiques com la recent sentència del Tribunal de Comptes, del 27 de desembre, de la Secció d'Enjudiciament, que condemna a exmembres de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Madrid, en un procediment per abast, per la venda d'habitatges públics a un fons d'inversió especulatiu.





Es tracta de la condemna del Tribunal de Comptes a l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella i als que van ser regidors en el seu equip de govern per la venda de 18 promocions d'habitatges de l'Empresa Municipal d'Habitatge de Madrid (EMVS) al grup societari Fidere, societat d'inversió immobiliària del fons Blackstone, per sota del seu preu de mercat en l'any 2013. la sentència xifrava en gairebé 25,8 milions d'euros el perjudici que aquesta operació va ocasionar a la EMVS.