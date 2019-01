Els experts alerten: el veganisme pot estar darrere de la malnutrició a Europa

La fam oculta afecta més de dos mil milions de persones a tot el món. La causa és la manca crònica de micronutrients essencials en la dieta, com les vitamines i els minerals. Pot ser que els efectes d'aquestes deficiències nutricionals no s'aprecien de manera immediata, però hi ha la possibilitat que derivin en conseqüències realment greus, entre les que es podrien trobar una resistència menor a les malalties, trastorns mentals i fins i tot la mort.





Encara que la majoria dels casos de fam oculta es donen en països en vies de desenvolupament, aquest fenomen està començant a generar preocupació en la salut pública dels països més desenvolupats. Per exemple, la manca de iode és la causa més comuna de trastorn mental pot prevenir, i el Regne Unit se situa setè a la llista dels deu països amb major deficiència de iode. D'altra banda, les dades que arriben des dels Estats Units revelen que més d'un quart dels nens pateixen falta de calci, magnesi o vitamina A, i més de la meitat pateixen una manca de vitamines D i E.





Hi conflueixen diverses causes que ocasionen la fam oculta en països desenvolupats. Una de les principals es troba en el consum (generalment per aquelles persones amb menys recursos econòmics) d'aliments barats, hipercalòrics, baixos en nutrients i altament processats. Fins i tot encara es consumeixin aliments frescos, aquests contenen un menor nombre de micronutrients que antany causa de la pobra qualitat del sòl, que ha empitjorat per culpa del canvi climàtic i per una gestió agrícola deficient.





La creixent tendència del veganisme podria arribar a convertir-se en una altra de les causes de la fam oculta al món desenvolupat. Segons dades de la Vegan Society (Societat Vegana), el nombre de persones que han adoptat una dieta vegana al Regne Unit s'ha multiplicat per més de quatre en l'última dècada. Un estudi encarregat pel Vegetarian Resource Group (Grup de Recerca Vegetariana) va revelar que prop del 5% de la població dels Estats Units és vegetariana, i al voltant de la meitat d'aquest nombre practica el veganisme. (Nota de l'editor: Segons la consultora Lantern, el 7'8% dels adults residents a Espanya és veggie).





Consumir una dieta basada en vegetals pot reduir el risc de patir malalties de caràcter crònic i és beneficiós per al medi ambient, però les dietes veganes confeccionades de manera defectuosa, és a dir, aquelles que no reemplacen els nutrients essencials que es troben en la carn, poden produir importants mancances de micronutrients.





La salut dels ossos suposa una preocupació per als vegans. Solen ingerir menors quantitats de calci i vitamina D, el que es tradueix en una menor densitat mineral òssia i un menor nivell de vitamina D en sang, dades que són comuns en els vegans de tot el món. A això s'afegeix que l'índex de fractures d'ossos és un terç més gran en els vegans comparat amb la resta de la població.





Els nivells d'omega-3 i de iode són també més baixos comparats amb els dels consumidors de carn, així com els nivells de vitamina B12, la qual s'obté principalment mitjançant aliments procedents d'animals. En els vegans s'han descobert índexs més alts de falta de vitamina B12 comparats amb els trobats en els vegetarians i en els consumidors de carn. Els símptomes poden arribar a ser importants, des cansament i debilitat extrems fins mala digestió, passant per retards en el desenvolupament en els nens. Si no es tracta, la deficiència de vitamina B12 pot originar un dany nerviós irreversible.





L'obtenció d'una menor quantitat de vitamina B12 del que es recomana és normal en dones embarassades i en els països menys desenvolupats. No obstant això, la freqüència de deficiència entre els vegetarians i els vegans de països més desenvolupats varien de manera cridanera segons els diferents grups d'edat. Encara que no siguin considerats deficients, els baixos nivells de vitamina B12 poden resultar perjudicials per a la salut, arribant a incrementar el risc de patir una malaltia cardíaca.





COM COMPENSAR LA FALTA DE NUTRIENTS





Els vegans poden prevenir la deficiència de micronutrients mitjançant el consum d'aliments enriquits (aliments als quals s'han afegit vitamines i minerals) i de suplements. No obstant això, les persones que segueixen una dieta basada en plantes sovint no toleren els suplements, ja que aquests interfereixen en l'absorció d'altres nutrients importants.





A més, els suplements vegans derivats de les plantes solen tenir una activitat biològica baixa en els humans. Hi ha estudis que demostren que els suplements vegans de vitamina D2 resulten menys efectius que els suplements de vitamina D3 (utilitzats habitualment) a l'hora d'augmentar els nivells de vitamina D en sang. Altres suplements, com els de vitamina B12, gairebé amb total seguretat no produiran cap efecte en l'organisme.





La fam oculta és àmpliament reconeguda i està sent abordada en països en vies de desenvolupament amb la posada en marxa de programes organitzats de biofortificación a gran escala. Potser s'hagi de dur a terme alguna acció similar per afrontar aquest problema a la resta del món.