"Costa entendre com després d'un any de l'1-O és tan difícil mantenir-nos units"

L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez ha cridat a la unitat del sobiranisme en una carta escrita des de la presó de Lledoners (Barcelona), en què ha afirmat: "Certament, de vegades costa entendre com al cap d'un any l'1 d'octubre és tan difícil mantenir-nos units, com llavors ho vam estar, per guanyar els nous reptes que tenim plantejats".









En la missiva, difosa aquest dimecres a la Crida Nacional, ha animat a participar al Congrés constituent del 26 de gener d'aquest moviment polític impulsat per Carles Puigdemont.





"Us va alertar de les veus que des de dins i fora del sobiranisme es deixaran sentir els pròxims dies per desacreditar la fundació de la Crida Nacional. Us animo a no caure en cap parany i menys encara en cap polèmica estèril", ha observat.





"La unitat és una paraula molt utilitzada però escassament practicada. La Crida ve per sumar i agrupar" dins de l'independentisme demòcrata, ha defensat, a més de reconèixer que rep moltes cartes que expressen impotència davant el que perceben com una dificultat per compartir un horitzó conjunt entre les diverses realitats polítiques.





A la carta, signada el 31 de desembre del 2018, Sànchez assegura que encara "amb optimisme i molta força" el 2019, a poques setmanes abans de l'inici del judici que el manté a la presó des de fa gairebé 15 mesos.