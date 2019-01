Ambicions ocultes entre ideals

El professor Ucelay-Da Cal (nascut a Nova York, de pares exiliats) ha fet del nacionalisme català l'objectiu prioritari de les seves investigacions, plenes de tots els detalls imaginables. Jo diria que en llegir-lo cal tenir present la seva independència i que se situa per sobre de tota nacionalitat. La seva 'Breve historia del separatismo catalán' (Edcs. B) és un assaig d'interpretació històrica on s'enfronta a "un autèntic fanatisme": l'enlluernament de masses -"sobretot en les capes mitjanes"- que ha produït a Catalunya una " multitud d'indepes ". Una renúncia a la ciutadania.









Segons explica, mai va pensar que arribaria a veure una onada de mil·lenarisme com la que hi ha en "en la massa i en la fe militant d'individus" coneguts seus. Ucelay distingeix l'independentisme de masses com a derivat del separatisme, però que no es redueix al mateix. Data l'aparició del secessionisme català el 1918, que mai va ser suficient per fer tant soroll com el de la seva eclosió el 2012. Per al nostre historiador: "Tot nacionalisme és un exercici massiu d'autocompassió articulada, amb excuses fetes per a les faltes pròpies i el ressentiment pur cap a qui 'va fer el mal'". Parla d'una xarxa familiar i que "hi ha moltes ambicions ocultes entre els ideals". I qualifica d'insensata l'agitació lingüística que reclama un monolingüisme absolut. Certament, així no s'expressa un separatista català. No ho és, encara que el seu lèxic tendeixi a adoptar l'estil 'indepe'. Tampoc, és constitucionalista. El veig més inclinat als vells tòpics d'una Espanya antiquada que a perseguir una Espanya millor, més culta i més intel·ligent; o localitzar la Catalunya que nega el 'procés'.





Esmenta Ucelay el gust català per la mascarada. I el plaer que hi ha a la societat catalana tant d'abusar del lliure albir com d'apel·lar, contradictòriament, a l'ordre.





Després de la Guerra de Secessió d'Amèrica del Nord, "el que va arribar de Cuba va tenyir l'ambient de les Espanyes". El 'Cuba lliure! i el Visca Catalunya lliure !, l'estelada. Refereix la idea protestant del separatisme i el concepte de l'autodeterminació com eclesiàstic. Incorpora el concepte de nul·lificació, el poder d'anul·lar la legislació dins d'un territori. I fa confusions catalanes respecte al federalisme. Cal llegir-lo amb atenció, sento respecte per ell i crec que no es deixa manipular, cosa que cal destacar de debò.