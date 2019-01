​La Xina fa història en arribar a la cara oculta de la Lluna

La sonda Chang'e-4 de la Xina ha aterrat aquest 3 de gener a la cara oculta de la Lluna, i s'ha convertit en la primera nau a aconseguir posar-se en un terreny inexplorat, mai visible des de la Terra.









La sonda, composta per un mòdul d'aterratge i un vehicle d'exploració, ha tocat la superfície lunar a l'àrea d'aterratge preseleccionada a 177,6 graus de longitud est i a 45,5 graus de latitud sud al costat oposat de la Lluna a les 02.26 GMT, ha anunciat l'Administració Nacional de l'Espai de la Xina (CNSA, per les seves sigles en anglès), citada per Xinhua.





Amb l'assistència de comunicació del satèl·lit de reexpedició Queqiao, que significa 'pont de la garça', la sonda ha enviat la primera fotografia de primer plànol de l'altre costat de la Lluna, la qual cosa obre un nou capítol en l'exploració lunar.





Després que el Centre de Control Aeroespacial de Pequin enviés una ordre a les 02.15 GMT, la sonda Chang'e-4, llançada el 8 de desembre del 2018, ha començat a descendir des de 15 quilòmetres per sobre de la Lluna amb un motor d'embranzida variable encès, ha dit la CNSA.





La velocitat relativa de Chang'e-4 a la Lluna s'ha reduit d'1,7 quilòmetres per segon a prop de zero, i l'actitud de la sonda es va ajustar a uns 6 a 8 quilòmetres per sobre de la superfície lunar.





OBSTACLES





A 100 metres d'altura, la sonda surava per identificar els obstacles i mesurava els pendents a la superfície. Després d'evitar els obstacles, ha seleccionat una àrea relativament plana i ha descendit verticalment i lentament.





Finalment, la sonda ha aterrat al Cràter Von Karman a la Conca del Pol Sud-Aitken, un dels cràters d'impacte més grans conegut al Sistema Solar, que mesura 2.600 quilòmetres de diàmetre. Durant el procés descendent, una càmera a la sonda ha fet fotos de l'àrea d'aterratge.









Chang'e-4 va equipada amb vuit instruments, inclosa una càmera i un espectròmetre. Es pretén que obtingui els detalls sobre la composició de la superfície i també de les capes al subsòl, amb l'objectiu d'explicar la diferent aparença de la cara oculta de la Lluna davant del costat que veiem des de la Terra, molt menys accidentat. També es portaran a terme diverses observacions radioastronòmiques.