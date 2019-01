Mor l'escriptor i traductor Ramon Folch i Camarasa als 92 anys

L'escriptor i traductor Ramon Folch i Camarasa ha mort aquesta nit als 92 anys a l'hospital de Mollet del Vallès (Barcelona), on feia tres dies que estava ingressat després d'haver patit un ictus isquèmic.









Al llarg de la seva trajectòria, va escriure més d'un centenar de novel·les, algunes de les quals van ser guardonades amb els premis Víctor Català, Sant Jordi, Sant Joan i Ramon Llull.





Va rebre el 1986 la Creu de Sant Jordi per la popularitat de l'obra i la seva tasca com a traductor al català. Va ser Doctor Honoris Causa per la Universitat Autònoma de Barcelona com a traductor.





Ramon Folch i Camarasa, fill de Josep Maria Folch i Torres, va ser conegut per es el guionista del dómic de 'Massagran' i es va fer càrrec de la segona etapa de la revista 'Patufet' entre els anys 1968 i 1973.





Va néixer a Barcelona el 30 d'octubre de 1926 i va pertànyer a l'última generació d'abans de la Guerra Civil que es va formar sota els principis de la Renaixença. Va començar els estudis de Dret el 1945 i els va compatibilitzar amb treballs que li encarregava el seu pare i amb la correcció de proves d'impremta per a l'editorial Janés.





Des del 1973 fins al 1986 va treballar a Ginebra (Suïssa) com a traductor de l'Organització de les Nacions Unides, i es va iniciar com a escriptor amb l'antologia de poemes 'L'aigua negra', encara que la major part de la seva obra va ser novel·lística.





Entre els títols que va publicar figuren 'La maroma' (1957) 'El meu germà gran' (1958), 'El nàufrag feliç' (1959), 'L'alegre festa' (1965), 'La visita' (1965), 'L'estiu més bonic' (1967), 'Fi de setmana Damunt l'herba' (1967), 'El no' (1967), 'Tota aquesta gent' (1967), 'Les meves nits en blanc' (1972 ), 'Sala de miralls' (1982), 'Estrictament confidencial' (1983) i 'Testa de vell en bronze' (1998).





Així mateix, també va publicar les narracions 'La sala d'espera' (1961), 'Tota una altra cosa' (1973), 'Quan el terror truca a la porta' (1977) i 'Manual del perfecte escriptor mediocre' (1991) .

Folch també va publicar teatre juvenil, de costums i d'humor, amb obres com 'Un vailet entre dos reis' (1951), 'Aquesta petita cosa' (1954) i 'Dues hores' (1958), així com la biografia paterna 'Bon dia, pare '(1968), i la sèrie de còmics infantils basats en el personatge d'en Massagran.