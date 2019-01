Francesc Fàbregas Soler, 'Cesc' per a l'afició blaugrana, es troba en negociacions amb el Mònaco per fitxar pel que potser sigui el seu últim equip abans de retirar-se. El futbolista d'Arenys de Mar compleix 32 anys el proper mes de maig i, després de finalitzar el seu contracte amb el Chelsea, vol trobar un nou destí lluny del Regne Unit.





'Cesc' ha estat una de les grans promeses desaprofitades de l'era Guardiola. Quan el difunt Tito Vilanova va confiar en les habilitats del jove migcampista, segurament ni l'staff ni l'afició sospitaven que el seu pas pel Barça fos tan breu. El club va despatxar el futbolista cap a Londres en dues ocasions: la primera amb 16 anys, per fitxar per l'Arsenal, i la segona als 27, per fitxar pel Chelsea de Mourinho. Es va avantposar la liquiditat ràpida abans que treballar una cantera local de jugadors provinents de La Masia.





Fins i tot en un moment entre la seva anada i tornada del Regne Unit, Cesc va rebre una temptadora oferta del Reial Madrid. Aquesta proposta va ser bona mostra de l'escàs apreci o confiança que per diferents motius va tenir el Barça amb el jugador. Tot i que finalment Cesc no va acceptar els cants de sirena del club blanc, aquest episodi va marcar negativament davant l'afició, que el va titllar de "pesseter" i "canviajaquetes".





A 'Cesc' se li va arribar a xiular des de les graderies del Camp Nou i va començar a sentir-se incòmode per ocupar un lloc destacat en l'onze titular. D'aquí que fes les maletes de nou i s'embarqués cap a Albió.





A Anglaterra ha collit una bona panòplia de títols --entre ells tres Premier League--, alhora que les seves participacions en la selecció espanyola han estat celebrades. Ara 'Cesc' vol conquerir el cor de l'afició monaguesca en aquest nou periple d'anada i tornada.