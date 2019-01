Els treballadors d'ATLL denuncien l'"intolerable" traspàs a la Generalitat

Com ve informant aquest diari, el control per la gestió d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) no deixa de complicar-se. Primer va ser el conflicte per quant ha de pagar la Generalitat a Acciona pel traspàs a les seves mans, en el qual Torra només vol oferir 38 milions a l'empresa quan aquesta reclama 1.000 milions, se li ha sumat el de la data concreta del canvi de caps . Però amb el nou any ha sorgit un altre.





A data d'u de gener, els treballadors d'ATLL van rebre per part d'Andreu Clariana, nou director del, rebatejat, Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) , una comunicació de subrogació a l'ens públic. Immediatament després Alfredo Gutiérrez, director d'ATLL CGC, SA va respondre i va enviar una altra missiva en què diu que el comunicat de Clariana no té validesa i que la Generalitat de Catalunya està fent un "ús antijurídic", ja que el conflicte encara està en mans de la Justícia, mínim fins el 7 de gener.









Aquesta situació, al marge de demostrar nyap duta a terme pel Govern , ha acabat generant més malestar entre els treballadors. La secció sindical de CGT ATLL ha denunciat aquesta situació que considera "intolerable i molt greu". I és que els empleats de la companyia es troben enmig d'una polèmica que els pot acabar afectant





Els sindicalistes consideren que Acciona s'aferra a mantenir el seu negoci de l'aigua i que en tot cas el Govern de la Generalitat hauria d'haver complert amb la decisió del Parlament que l'1 de gener del 2019 l'empresa ATLL fos pública, "amb una gestió transparent".





El sindicat denuncia els dues parts enfrontades per començar, el que anomenen "la via del desnonament administratiu, un ardit legal que trigarà temps a resoldre".





Els treballadors consideren que "el Govern malament gestiona, de forma deliberada o no, el traspàs d'ATLL" i com sempre, els que patirem l'embat de les jugades no serem uns altres que treballadors / es i ciutadans / es".





Des de la CGT, fins i tot defensant el traspàs, critica que "l a Generalitat reclama en el document de desnonament dels béns, les obres i les instal·lacions de la xarxa Ter Llobregat", mentre que dels treballadors "no diu res" i "el comitè d'empresa, silenci total".





Estant així les coses, les facilitats que el Govern pensava que es podria trobar amb la remunicipalització de l'aigua se'ls està complicant massa i ja s'està cobrant les primeres víctimes, els treballadors.