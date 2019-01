Els barcelonins consideren que el principal problema de la ciutat és la inseguretat, amb un 21%, seguit per l'accés a l'habitatge (12,1%), l'encaix de Catalunya a la resta d'Espanya (7,3%), la circulació i el trànsit (6,3%), la gestió política municipal (6,2%), l'atur (5,5%), el turisme (5,2%) i els aspectes polítics (5,1%).





Així, la preocupació per la seguretat a la capital catalana ha augmentat en 15 punts percentuals, i l'accés a l'habitatge ha baixat de la primera a la segona posició --disminuint a 0,2 punts-, mentre que l'encaix territorial de Catalunya ha caigut del primer al tercer lloc --disminuint a 6,9 punts--, segons el Baròmetre Semestral de l'Ajuntament, presentat aquest dijous a rude de premsa.





L'encaix de Catalunya a Espanya és el principal problema que els barcelonins veuen a Catalunya (50,4%), amb els aspectes polítics, la gestió política autonòmica i l'atur com els següents a la llista, mentre que consideren que la principal preocupació en Espanya són els aspectes polítics (30,9%), l'encaix de Catalunya (17%) i l'atur (10,8%).





El 15,4% dels barcelonins considera que el seu problema personal més greu és l'atur, mentre que el 12,9% assenyala a l'encaix entre Catalunya i la resta d'Espanya, el 8,6% la inseguretat, el 6,5% problemes econòmics i el 6,1% l'accés a l'habitatge, segons l'enquesta, realitzada amb 800 entrevistes i presentada pel tinent d'alcalde Gerardo Pisarello i el director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada.





Pisarello ha subratllat en la seva intervenció que la inseguretat apareix com el primer problema de la ciutat, no com el principal problema personal dels barcelonins: "Els partits de dretes han creat un estat d'opinió irresponsable. Es vol crear un estat d'alarma".





Així mateix, ha criticat que l'exprimer ministre francès i candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, prometi la creació de 1.300 nous agents de la Guàrdia Urbana, ja que assegura que "no és possible", i que el PP hagi proposat la intervenció directa dels Mossos d'Esquadra per garantir la convivència a la ciutat.





A més, ha recordat que aquest 2018 han entrat 100 nous agents a la Urbana i que s'ha anunciat una convocatòria per a 300 més.





EXPECTATIVES DE MILLORA





El 59,9% considera que la ciutat ha empitjorat en l'últim any, xifra que augmenta al 65,8% sobre Catalunya i fins al 67,3% sobre Espanya, mentre que el 12% creu que Barcelona està igual, el 10% ho pensa sobre Catalunya i el 11,1% sobre Espanya, i el 25,5% creu que la capital catalana ha millorat, xifra que baixa al 18,8% a l'opinar sobre Catalunya i al 13% sobre Espanya.





El 63,1% assegura que Barcelona millorarà en el futur, xifra similar a parlar de Catalunya --60,3%-- i superior comparada amb Espanya --44,3%--, les tres xifres disminueixen en aquest sentit dels dades de juny de 2018, mentre que el 25,3% augura que Barcelona empitjorarà, cosa que creu sobre Catalunya el 29,4% i sobre Espanya el 38%.





L'enquesta es va realitzar del 27 de novembre al 5 de desembre, i el 43,4% dels barcelonins veuen bona o molt bona la gestió de l'Ajuntament, mentre que el 42% la veu dolenta o molt dolenta, i el 12,8% la considera normal: "Hi ha un clima generalitzat de pessimisme o preocupació de la ciutadania en tots els àmbits, que també afecta Barcelona", ha al·legat Pisarello.





SITUACIÓ ECONÒMICA





El 46,1% dels enquestats veu bona o molt bona la situació econòmica de Barcelona --el 39% ho veu a Catalunya, xifra que baixa al 26,8% a l'opinar sobre Espanya--, mentre que el 9,4% la veu normal o regular --el 9,7% a Catalunya i el 10,4% a Espanya--, i el 40,5% la veu dolenta o molt dolenta --Puja a 47,2% a Catalunya i al 53,6% a Espanya--.





El 28,4% considera que la situació econòmica de Barcelona ha millorat i el 52,6% que millorarà --el 51,8% diu que ha empitjorat i el 27,8% que empitjorarà--, mentre que el 27,8 % creu que l'economia de la seva llar ha anat a millor, encara que el 38,1% assegura que ha empitjorat i el 33,8% que està igual.





Sobre la possibilitat de trobar feina o de millorar-lo, el 36% creu que les perspectives han millorat, el 13% que estan igual i el 38% que han empitjorat, mentre que el 48,8% confia que millorarà en el futur, el 9,7% que es mantindrà igual i el 30,5% que anirà a pitjor.