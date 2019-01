Quan encara cuegen els tancaments dels Mossos en la seu d'Interior, un decret del Govern ha donat a conèixer l'augment de la plantilla que planteja la Conselleria. I ve amb sorpresa. Els Mossos d'Esquadra incorporaran aquest any vuit nous comissaris i 18 intendents a la seva escala superior, i 44 inspectors a la seva escala executiva, a més de 750 agents de l'escala bàsica, segons l'acord de la Conselleria de la Presidència.





Així ho preveu l'acord del Govern, que aprova l'oferta parcial d'ocupació pública per als Mossos i els Bombers de la Generalitat, que, si s'escau s'incorporaran 250 bombers de l'escala bàsica i 25 places de sotsinspector de l'escala executiva.





El Govern crea així 826 places per al cos de Mossos i 275 per als Bombers, però aprofita per a augmentar la cúpula de la policia autonòmica, que ja en el passat ha rebut crítiques de "macrocefàlia".





Interior ho justifica l'haver-se generat un dèficit estructural en aquestes plantilles que les col·loca "en una situació significativament deficitària d'efectius", que fa inajornable la creació de noves places i l'aprovació immediata d'una oferta parcial, tenint en compte a més el context de nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista.





El que és cert és que el decret acorda crear les 750 noves places de Mossos, tal com va anunciar el conseller d'Interior, Miquel Buch, al Consell Executiu del 20 de desembre, amb l'objectiu de reforçar-fins a aconseguir el nombre d'efectius acordat en la Junta de Seguretat de 2006 fins als 18.000 agents.





L'última incorporació de comissaris al cos dels Mossos va ser a mitjan 2017, amb vuit en total, quan van ascendir intendents de diverses regions policials i de Serveis Centrals a la màxima categoria --exceptuant la de gran--, i des de llavors s'han produït diverses remodelacions a la cúpula.