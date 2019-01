La baixada de l'IVA de les entrades de cinema del 21 al 10 per cent ha tingut un impacte de 13 milions d'euros en la recaptació tributària, segons les últimes dades disponibles de l'Agència Tributària fins al passat mes de novembre. Les dades també assenyalen un impacte de 33 milions d'euros per la baixada de l'IVA dels espectacles en directe.

La baixada de l'IVA a les entrades de cinema va entrar en vigor el passat 5 de juliol, amb l'aplicació dels pressupostos generals de l'Estat de 2018. Poc més d'un any abans, al juny de 2017, ja s'havia baixat l'IVA de les entrades dels espectacles en directe.





Tot i la baixada de l'IVA al cinema, segons dades facilitades aquest dimecres per Comscore, l'afluència d'espectadors a les sales espanyoles i la recaptació s'ha reduït un 2 per cent el 2018, tot i que les dades apunten a una remuntada de les xifres a partir del segon semestre de l'any, precisament quan es va aplicar aquesta baixada de l'IVA.





L'IVA DEL CINEMA VA PUJAR EL 2012





El sector cinematogràfic, igual que la resta d'àmbits culturals, van experimentar una pujada de l'IVA del 8 al 21 per cent al setembre de 2012 --a excepció de llibres, que compten amb un quatre per cent, o les entrades dels museus, exemptes d'aquest impost-- i des d'aquest moment van reivindicar el descens d'aquest tribut.





La cultura va ser un dels sectors més perjudicats per la pujada de 2012, ja que mentre que el tipus general va passar del 18 al 20 per cent, el reduït del vuit al deu per cent i el superreduït es va mantenir en el quatre, alguns àmbits, com la venda d'entrades a espectacles culturals (cinema, teatre o concerts), van canviar d'un tipus de gravamen reduït al general, el que va suposar 12 punts percentuals més.