El portaveu parlamentari de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha volgut deixar clar aquest dijous que van a reclamar que aquesta formació estigui a la Mesa del Parlament andalús amb plens drets, és a dir, amb veu i vot.

MÉS INFORMACIÓ Endavant Andalusia, disposada a anar als tribunals si no està present a la Mesa





En un àudio difós per la formació, Maíllo ha indicat que la decisió de la Mesa de la Cambra d'aquest dijous suposa "ajornar el dret que assisteix Adelante Andalucía per ser membre de la Mesa tal com estableix el Reglament del Parlament, que diu molt clarament que tots els grups han d'estar a la Mesa".





Ha indicat que amb la decisió de la Mesa d'ajornar aquest assumpte "i fer una mena d'enviament de propostes a cada grup s'està incomplint aquest Reglament i s'incompleix el dret fonamental de participació política en condicions d'igualtat".





Maíllo ha insistit que van a demanar tenir "veu i vot" i que així ho defensaran "on faci falta".