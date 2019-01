Mal inici de l'any per al Real Madrid a Laliga

El Reial Madrid ha començat 2019 deixant dos punts (2-2) en la visita al Vila-real en el seu ajornada jornada 17 de Laliga Santander, en una fluixa nit del recent campió del món tot i que va remuntar un primer gol de Cazorla als quatre minuts, condemnat a una mala segona part i pel doblet de l'internacional espanyol.





El migcampista asturià, un dels homes de Luis Aragonés en aquella conquesta continental el 2008, va gaudir com feia temps, després d'aquesta tortura de lesions com a jugador de l'Arsenal. El seu retorn a casa camina per zona empedrat, amb el 'submarí' lluitant per sortir de la zona baixa, però davant el Reial Madrid va viure un oasi.





FOTO: @realmadrid





No va ser de plena felicitat, perquè l'empat no treu de pobre al nou projecte en mans de Luis García Plaza encara que sí del descens, però Cazorla es va sentir de nou part important de l'esport rei. El Madrid jugava amb foc gairebé des que als 20 minuts havia ja donat la volta al 1-0. El pal del gran gol de Cazorla, amb rosca inabastable per Courtois, el va suavitzar la resposta gairebé immediata de Benzema i el 2-1 de Varane, però el Madrid comença l'any cedint en la lluita pel títol, a set del Barça.





La ressaca nadalenca, amb pas per Abu Dhabi per als blancs, es va notar especialment en defensa. Els tres gols del primer temps van ser regals en el marcatge, amb Benzema només en àrea petita per posar el 1-1 de cap. Van entrar els nervis al Vila-real, la situació incòmoda i la urgència per sumar, i amb un pilota parada al capdavant de Varane els de Solari van posar el 1-2 sense despentinar-se.





A partir d'aquí va baixar i molt el ritme. El Madrid, amb el seu tercer Mundial seguit i amb poques vacances per posar-se al dia en lliga, no estava per molt desgast. El Vila-real es va centrar en recuperar la posició enrere, no regalar més i esperar el seu moment. Al vestidor es va quedar lesionat Gareth Bale i li va arribar l'alternativa a Isco, però el Madrid va jugar al seu camp, sense la profunditat del gal·lès, i el malagueny no va poder reivindicar-se.





Amb descans per Modric i una falta de ritme i idees, l'equip blanc va començar a sofrir el pas al capdavant del 'submarí', tot i que va tenir una contra clara de Lucas Vázquez a mà a mà amb Asenjo i Benzema sol. Els de groc van insistir amb Samu Chukwueze, trobant més a Fornals i regalant una nit especial per Cazorla. El migcampista local va aparèixer per rematar de cap el 2-2 que castigava a un Madrid incapaç d'almenys guardar la pilota.





L'empat sabia a molt poc a un Madrid necessitat en la lluita pel títol, però la reacció tardana, més enllà d'un xut llunyà de Isco, no va inquietar als locals. Un Vila-real que surt del descens amb aquest punt, tot i que empatat a 16 amb l'Athletic Club. Mentrestant, el Madrid segueix la seva mala sort en l'inici de l'any després de les Mundial, més a domicili, i veu el líder Barça a set punts després de 17 jornades.