El PSOE i Podemos cauen en intenció de vot davant de la presència de Vox al Congrés

El Baròmetre d'Opinió realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) el passat mes de desembre torna a situar el PSOE en primer lloc, amb una intenció de vot del 28,9% i un avantatge de 9,8, punts sobre el PP , que repeteix en la segona plaça amb el 19,1% de suport.





Així, després del 28,9,% del PSOE, figuren el PP amb un 19,1%, Ciutadans amb el 17,9% i l'aliança d'Unidos Podemos i les seves confluències amb el 14,9%.





Els de Pablo Iglesias cauen 3,1 punts respecte a novembre, quan van sumar el suport del 18% dels enquestats, sent el partit morat el que sofreix el major revés, amb una baixada del 2,8 (del 11,9 al 9,1%), anotant-se el seu resultat més baix.





L'enquesta es basa en 2.984 entrevistes realitzades en els dotze primers dies de desembre en 292 municipis i 49 províncies, això és, en plena ressaca de les eleccions andaluses del passat 2 de desembre, en les quals va irrompre Vox amb 12 diputats.





El partit que capitaneja Santiago Abascal, que en els mesos anteriors apareixia amb una intenció de vot entorn 1,3%, continua sumant el suport ciutadà. Si al novembre va doblegar aquest percentatge fins a un 2,5, al desembre l'ha triplicat, fins al 3,7%.





L'enquesta revela que el bloc format per PP, Ciutadans i Vox suma 40,7%, 0,9 punts més que en baròmetre de novembre, en el qual va collir el 39,8%. La gran caiguda es produeix en el bloc d'esquerres, ja que fa dos mesos PSOE, Podemos i les seves confluències sumaven 49,2% i un mes després va acumular el 43,8%, la qual cosa suposa 4,5 punts menys.









La classe política es manté com el segon problema que més preocupa els espanyols, per darrere de la desocupació i per davant de la corrupció i el frau o els problemes econòmics, segons el CIS.





El sondeig situa al capdavant dels problemes dels espanyols l'atur, amb un 59,2 per cent d'esments, lleugerament per sobre del baròmetre de fa un mes, però uns punts per sota de la senda de tot 2018.





Si escau, la classe política apareix esmentada com a problema pel 29,8 per cent dels enquestats, situant-se com segon problema nacional com ja fes al novembre, quan va ocupar per primera vegada aquest lloc amb un 31,3 per cent d'esments.





ESTAT DE LES AUTONOMIES





Quatre de cada deu espanyols consideren que la fórmula actual d'organització de l'Estat per autonomies és l'adequada i no veuen necessari que s'hagi de canviar, mentre que un 17 per cent dels enquestats opinen que l'organització territorial correcta deu ser la d'un Estat sense autonomies, tal com proposa Vox en el seu programa electoral.





El percentatge de persones que optarien per un Estat en el qual es reconegués a les comunitats autònomes la possibilitat de convertir-se en estats independents, passa del 10,6% de novembre a baixar a un 9,6% al desembre. Al novembre de 2014 va ser quan aquesta opció va aconseguir el seu màxim percentatge amb un 12,4 per cent.





El baròmetre de desembre mostra també que l'opció de dotar de més autogovern a les autonomies és triada pel 13,9% dels espanyols enquestats. Aquesta xifra és gairebé idèntica a la dels quals optarien per rebaixar les competències i per tant l'autogovern de les CCAA, que són un 13 per cent.





Entre els votants del PP, l'opció més triada és la de mantenir l'organització territorial tal qual està, mantenint les autonomies, amb un 34%.





No obstant això, tres de cada deu populars preferirien un Estat en el qual no hi hagués autonomies, és a dir, optarien per la recentralització de competències. Aquesta última dada xoca amb l'opció de novembre, quan la xifra de votants que optaven per aquest tipus d'estructura d'Estat centralitzat era del 41%.





Per als qui van elegir la papereta de PSOE i d'Unidos Podemos en els últims comicis, l'opció favorita és la deixar l'Estat de les Autonomies tal com està, amb un 53% (PSOE) i un 41% (UP). No obstant això, el 24 per cent dels votants d'Unidos Podemos veurien amb bons ulls un Estat que donés més autonomia que l'actual a les comunitats.





Cas diferent és el dels enquestats que van triar com a força política Ciutadans, si bé coincideixen amb Podemos i amb PSOE a preferir deixar les autonomies tal com estan (34%), el percentatge que reduïa el pes de les comunitats en l'Estat ascendeix a un 27 per cent. El baròmetre mostra a més que el 28% dels votants de Ciutadans preferirien un Estat que no fos organitzat en comunitats autònomes.