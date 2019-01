PDeCAT i ERC demanen un ple extraordinari per reprovar Colau en seguretat

Els grups del PDeCAT i ERC a l'Ajuntament de Barcelona han registrat al consistori la petició de celebració d'un ple extraordinari per abordar una proposició conjunta per reprovar el Govern municipal en matèria de seguretat i prevenció, i reclamar major dotació humana, material i de formació per a la Guàrdia Urbana.





Els regidors Xavier Trias (PDeCAT) i Jordi Coronas (ERC) han explicat en roda de premsa aquest divendres que la petició està motivada pel resultat del Baròmetre Semestral de l'Ajuntament, que reflecteix que el principal problema que perceben els barcelonins és la inseguretat.









Trias ha assegurat que el ple es demana de forma constructiva per a "que es canviïn les polítiques municipals" en seguretat, i espera que la resta de grups municipals donin suport a la iniciativa de PDeCAT i ERC.





"El nom d'una ciutat va lligat a la seguretat: quan hi ha inseguretat, la gent s'espanta", pel que considera molt greu el resultat del baròmetre, que posa en una situació difícil a l'alcaldessa, Ada Colau, ha afegit.





El republicà Jordi Coronas ha afirmat que a la Guàrdia Urbana hi ha "una sensació de poca complicitat i desconfiança en el Govern municipal", cosa que no pot passar, i ha demanat donar suport al cos amb recursos, no amb discursos.





"No és per fustigar l'alcaldessa", que ja va ser reprovada per la seva gestió en seguretat, ha afegit, sinó que busquen que s'abordi aquest problema.