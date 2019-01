La plantilla de la fàbrica de Cacaolat a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) manté la vaga indefinida iniciada aquest dijous després que aquest divendres hagi finalitzat sense acord la reunió de mediació en Inspecció de Treball amb la direcció de l'empresa.





Segons ha explicat la presidenta del comitè d'empresa, Juana María Lozano, "l'empresa s'ha negat a negociar mentre es mantingui la vaga", que té una afectació de 24 hores diàries sobre el personal de producció, uns 80 treballadors del total de 210 que empra la factoria, on es produeixen els batuts de Cacaolat i la llet Letona.





Lozano ha indicat que els representants dels treballadors s'han presentat a la reunió amb una "proposta raonable", que reclama millores en el calendari laboral per a aquest 2019, com optimitzar les condicions horàries del quart torn i l'organització de la plantilla de producció durant els caps de setmana a l'estiu, amb l'objectiu de conciliar vida laboral i familiar.





La presidenta del comitè d'empresa ha indicat que, de moment, no hi ha programada una nova reunió de mediació en Inspecció de Treball amb la direcció de la companyia de batuts, i que la vaga, secundada per CC.OO., UGT i Usoc, continuarà mentre no es produeixin avenços.





Cacaolat, que és propietat de Damm i Cobega a un 50%, va tancar l'exercici 2017 amb una facturació de 62 milions d'euros, un ebitda d'uns 10 milions d'euros i una producció de 55 milions de litres.