L'exdiputat Jaime Ignacio del Burgo demana que Zaplana no ingressi a la presó

L'exdiputat navarrès del PP, Jaime Ignacio del Burgo, ha remès un escrit a la fiscal general de l'Estat per demanar-li que actuï per tal que es revoqui la situació de presó provisional de l'exministre Eduardo Zaplana davant la seva "greu risc de mort".





Del Burgo demana a la fiscal que "prengui cartes en l'assumpte ja que la llei li encomana la missió de vetllar pels drets fonamentals dels ciutadans i no pot quedar-se al marge com si tot això no fos amb ella".





L'exdiputat cita l'informe de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia confirmant el diagnòstic del Cap del Servei corresponent de l'Hospital Clínic Universitari La Fe de València, "advertint del greu risc de mort de Zaplana en cas que es decreti el seu reingrés a la presó".





Del Burgo considera que "davant d'aquesta situació injusta, il·legal i inhumana la Fiscalia General de l'Estat no pot romandre impassible". "L'Estatut orgànic del ministeri fiscal li encomana, entre altres, la missió de promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat i dels drets dels ciutadans. Així mateix, li encomana vetllar per la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques", afegeix.





D'aquesta manera, afirma que "no només per humanitat, que també, sinó sobretot per respecte a la llei i als drets fonamentals, la fiscal general que té encomanada la direcció de l'actuació del ministeri fiscal no pot aparèixer silent en aquest assumpte i hauria d'impulsar "actuacions.





En concret, demana que la fiscal insti a la titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de València al fet que "dicti acte pel qual es deixi sense efecte la situació de presó provisional incondicional per entendre que no hi ha racionalitat en l'apreciació que hi ha risc de fuga i de destrucció de proves per Eduardo Zaplana, pel que ha de procedir-se a la immediata excarceració".





En segon lloc, l'exdiputat reclama que la fiscal insti la jutge que, "a la vista dels irrebatibles informes mèdics, s'apliqui immediatament i amb independent de l'anterior que disposa l'article 508 de la llei d'enjudiciament criminal i s'ordene que la presó provisional de l'investigat es verifiqui al seu domicili, amb les mesures de vigilància que resultin necessàries, perquè l'internament comportaria greu perill per a la salut per raó de la gravíssima malaltia que pateix".





En tercer lloc, planteja que s'exerceixi, "si fos necessari, la interposició d'accions penals per entendre que l'obstinació de la titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de València podria ser constitutiu de delicte en posar en risc de mort a qui en mode algun ha de ser objecte del tracte que rep".