La Secció Segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura i Esport ha aconseguit el cessament de l'activitat de 114 webs pirata des de la seva creació el 2011 i fins l'any passat, segons ha informat el departament que dirigeix José Guirao.





A través d'un comunicat, Cultura ha assenyalat que, només el 2018, ha tramitat 152 procediments de salvaguarda de drets de propietat intel·lectual en l'entorn digital, fet que suposa quatre vegades més procediments que en tot l'any 2017.





D'aquests més de 150 procediments tramitats el 2018, 12 han estat objecte de sol·licitud d'autorització judicial per a executar el bloqueig del domini web infractor, aconseguint-09:00 autoritzacions judicials per aquest bloqueig i afectant, finalment, a més de 25 pàgines web infractores. "A aquesta dada, s'han de sumar les 22 resolucions judicials dictades per l'Audiència Nacional autoritzant el bloqueig, en territori espanyol, de 54 noms de domini objecte d'actuacions de la Secció Segona", aclareix el Ministeri.





D'altra banda, del total de procediments tramitats en 2018, Cultura explica que 60 han donat lloc a l'arxiu d'actuacions, bé per retirada de continguts previs a l'inici de l'expedient, bé per retirada de continguts un cop que la Secció Segona notifica l'inici del procediment de restabliment de la legalitat.





A més, des de la creació de la Secció Segona, el nombre global de webs afectades per aquestes accions és de 466, i d'aquestes 466 webs afectades / requerides, totes menys 32 han retirat els continguts il·lícits després de la resolució definitiva; això suposa que el 93,1 per cent de les webs requerides s'han retirat els continguts infractors.





PRIMERA SANCIÓ





"Cal destacar que la tasca de Secció Segona ha permès reduir en aquest últim any a Espanya l'audiència de pàgines pirata", ha destacat Cultura, que assenyala que en 2017 hi havia 19 webs pirata entre les 250 més visitades del nostre país i el 2018 són 13 les pàgines pirata en aquesta llista.





D'altra banda, el 2018, el ministeri de Cultura i Esport ha imposat la primera sanció econòmica a una web pirata per infringir la Llei de Propietat Intel·lectual, una sanció que ha comportat el pagament d'una multa de 375.000 euros i el tancament per un any del web infractora.





El departament de José Guirao ha destacat els "avenços" que Espanya està aconseguint en el terreny de la defensa dels drets de propietat intel·lectual a Internet que són, també, "cada vegada reconeguts i recolzats en tot el món".