Les autoritats sanitàries de Suècia han procedit a aïllar un pacient que podria tenir ebola, un mortífer virus els brots del qual s'han limitat fins ara a l'Àfrica si bé hi ha hagut alguns casos importats des de les zones afectades, segons informen els mitjans locals.





El pacient havia arribat a la sala d'urgències de l'hospital d'Enkopig on, davant de la sospita que el que podria tenir era l'ebola, s'ha procedit al seu trasllat a l'Hospital Universitari d'Upsala, on roman aïllat, d'acord amb el diari 'Aftonbladet'.





D'altra banda, les autoritats sanitàries d'Upsala han procedit a tancar com a mesura de precaució la sala d'emergències de l'hospital d'Enkopig, per la qual cosa els pacients estan sent derivats a diferents centres de salut o al citat hospital universitari.





Segons ha precisat el govern regional d'Upsala en el seu comunicat, s'espera que el resultat de l'anàlisi es conegui la nit d'aquest divendres. El director de salut de la regió d'Upsala, Mikael Koehler, ha explicat a un portal local que quan ha arribat aquest divendres al matí a l'hospital el pacient presentava "vòmits amb sang, la qual cosa pot ser un símptoma d'ebola".





Koehler ha precisat que el pacient va tornar fa tres setmanes d'un viatge a Burundi "però, pel que sabem, no ha d'haver visitat cap àrea on existeixi una infecció activa d'ebola".





Actualment hi ha un brot actiu a l'est de la República Democràtica del Congo (RDC), el segon més gran en la història del virus, que deixa ja més de 600 casos i 370 morts. Encara que RDC és fronterer amb Burundi, la zona epicentre del brot actual Kivu Nord i Ituri, no limita amb aquest país.





El responsable regional ha precisat que el pacient es troba a la unitat d'infeccions de l'Hospital d'Upsala i està sent atès per un personal especialitzat i que compta amb diversos equips de protecció per evitar possibles contagis.