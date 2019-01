Denúncies falses, homes agredits, violència domèstica vs. violència de gènere... els conceptes s'han posat sobre la taula després de la irrupció de Vox al Parlament andalús i el seu desafiament a les posicions de la resta de partits en matèria de lluita contra els feminicidis. Però, quines són les dades de la violència contra les dones?





Segons les dades de l' 'Informe sobre víctimes mortals de la violència de gènere i de la violència domèstica en l'àmbit de la parella o exparella a l'any 2015' del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), complementats amb l'estadística de víctimes mortals de violència de gènere del Ministeri d'Igualtat, un total de 58 homes van ser assassinats per les seves parelles o exparelles entre 2008 i 2015, enfront de 488 dones en aquest mateix període.





Si se sumen les dues xifres i es calcula el percentatge, el resultat és que gairebé un 12 per cent de les víctimes mortals de la parella o exparella són homes i un 88 per cent són dones. En el cas dels homes, l'informe del CGPJ no especifica el sexe de l'agressor, ja que pot incloure a parelles homosexuals.





"Podem entendre que no estem davant d'una mateixa situació quantitativa ni qualitativa. No distingir, no veure l'especialitat de la violència de gènere ens porta a la condemna de no poder eradicar-la. És com si volguéssim, a través de la medicina general, curar totes les malalties", ha explicat la sòcia fundadora de l'Associació de Dones jutgesses d'Espanya, Carla Vallejo, amb destinació com a titular al Jutjat de Vigilància Penitenciari de Canàries.





Així s'ha pronunciat després que el PP hagi ofert a Vox donar ajudes a homes víctimes de violència familiar, després que aquest últim exigís eliminar les mesures contra la violència de gènere per donar suport a PP i Ciutadans de cara a formar govern a Andalusia.





DENÚNCIES FALSES





Sobre les denúncies falses en l'àmbit de violència de gènere, la magistrada ha assegurat que "no és superior ni inferior" a la que existeix en altres delictes i ha precisat que el Codi Penal ja protegeix els homes víctimes de violència familiar.





"El mite de les denúncies falses és l'excusa per negar la necessitat que hi hagi un sistema específic de lluita i prevenció contra la violència de gènere. Per la meva experiència, he estat quatre anys en violència de gènere, i en tota la meva carrera he pogut veure cinc o sis casos en què he apreciat un indici de denúncia falsa i, com a tal, s'ha tractat, perseguit, jutjat i eventualment condemnat", ha precisat.





Sobre les denúncies que acaben arxivades i no són computades com a tals ja que no arriba a demostrar la seva falsedat, la magistrada ha assenyalat que tot i que és cert que hi ha "moltes més denúncies que condemnes" poden existir altres causes més enllà que no siguin veraces per seva retirada. "Són habituals la retirada de la denúncia o que la víctima s'aculli al dret a no declarar en contra de l'autor", ha puntualitzat.