5 quilòmetres d'il·lusió: la Cavalcada de Barcelona 2019

La Cavalcada dels Reis Mags a Barcelona ha començat a circular puntualment a les 18.00 hores d'aquest dissabte des de l'avinguda Marquès de l'Argentera en direcció cap a la Font Màgica de Montjuïc, i ha acabat a les 21 hores amb milers d'assistents.













































Amb un seguici de 1.200 participants i un espectacle d'uns 45 minuts estructurat en 12 blocs, Melcior, Gaspar i Baltasar han pujat a les seves carrosses i han iniciat la seva marxa pel centre de la ciutat.









Prèviament, l'alcaldessa, Ada Colau, els ha rebut a la seva arribada en vaixell a Barcelona i els ha ofert sal i pa com a símbol de benvinguda i hospitalitat.













Els Reis Mags de Barcelona, amb l'Open Arms

Melcior, Gaspar i Baltasar han atracat el seu veler al Moll de la Fusta després d'arribar a la ciutat acompanyats per un vaixell de l'ONG Open Arms, que rescata persones a la deriva a la Mediterrània.





En el seu discurs de benvinguda, Colau ha preguntat als nens congregats si coneixien Open Arms i el seu treball, i els ha comparat amb els Reis Mags d'Orient: "Representen els millors valors de la humanitat".









"Salva a les persones refugiades que fugen de la guerra i de la misèria i que els salven al mig del mar", ha subratllat l'alcaldessa després de saludar a Ses Majestats, que han saludat els centenars de barcelonins que s'han acostat a veure'ls arribar .





Colau ha lliurat les claus de la ciutat als Reis Mags i, com a senyal de benvinguda, també els ha ofert sal i pa.









Entre els assistents, s'ha comentat que el rei Melcior tenia una lleugera semblança a l'actor Lluís Homar i que Gaspar tenia un aire que recordava al regidor de Presidència, Aigua i Energia de Barcelona, Eloi Badia.





Els detalls

La Cavalcada de Reis de Barcelona d'aquest dissabte recorre cinc quilòmetres des de l'avinguda del Marquès de l'Argentera fins a la Font Màgica de Montjuïc amb 1.200 participants, en un espectacle d'uns 45 minuts estructurat en 12 blocs.





La directora artística, Marta Almirall, ha assenyalat que l'acte ha començat a les 18 hores a l'avinguda Marquès de l'Argentera i finalitza cap a les 21 hores a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, passant per Via Laietana, plaça Catalunya, Ronda Sant Antoni, avinguda Paral·lel i Plaça Espanya.





També ha explicat que la cavalcada estarà encapçalada pel titella de quatre metres Senyor Hivern, el seu 'Gran Llibre de les Coses Petites i quatre titelles més, en una "gran festa ciutadana" que recorrerà els carrers de la capital catalana.





Ajuntament de Barcelona





Carters i patges

Després del Senyor Hivern, arribaran els Carters Reials recollint les últimes cartes, la Patge Estel guiant els Reis i el rei Melcior amb tot el seu elenc, seguit dels Xumeters (als quals els nens lliuren els seus xumets quan es fan grans), el rei Gaspar (que estrena carrossa), i el rei Baltasar.





Finalment, tanquen la Cavalcada dels reis la nova carrossa del Dormir, el Gegant Carboner i els 'carameleros', que llançaran més de set tones de caramels durant tot el recorregut: "Sense deixar la tradició, mirem al futur", ha assegurat Almirall, que ha destacat la implicació d'artistes de la ciutat en l'esdeveniment.





Novetats

Una de les novetats d'aquest any ha estat l'estrena de la carrossa del rei Gaspar, dissenyada i construïda per Álex Posada i Raül M.Beteta, i que s'assembla a un drac, que, a més, comptarà amb nous elements mòbils inspirats en joguines que recorden tots els regals que estan per arribar.





Un altre nou personatge és el Gegant Carboner, que repartirà carbó entre els que han estat bons i els que no ho han estat tant: "Perquè tots tenim dies bons i dolents", ha dit Almirall, que també ha destacat la nova carrossa del Dormir per que els nens no tinguin insomni.





Transport públic

L'Àrea de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana, la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra han acordat, en el marc del dispositiu de seguretat de la campanya de Nadal, restringir la circulació de camions entre les 16 i les 22 hores, una mesura que ja s'ha adoptat els últims dos anys.





Durant la cavalcada es prohibeix aparcar a la plaça Catalunya, el passeig Circumval·lació, la plaça Josep Puig i Cadafalch, el carrer Consolat de Mar, i tots els carrers de l'itinerari, incloses les motos a la vorera, a més que es van retirar les bicicletes de les estacions de Bicing afectades.





Així mateix, s'ha creat un perímetre de seguretat per a la cavalcada, davant la gran acumulació de gent a la via pública, i s'ha restringit el trànsit dels vehicles privats i del transport en superfície a les vies del recorregut entre les 17 i les 21.30 hores.





Per facilitar la mobilitat, la tarda d'aquest dissabte s'ha reforçat el Metro amb més trens en totes les línies convencionals, que circulen en intervals d'entre tres i cinc minuts, i s'ha reforçat el personal d'atenció al públic, de seguretat i neteja .