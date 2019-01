La Marató número 52 'Cap Nen Sense Joguina' de Ràdio Barcelona

La 52 marató radiofònica anual de Ràdio Barcelona (Cadena SER) 'Cap nen sense joguina', que se celebra entre dissabte i diumenge, ha rebut aportacions de polítics per a la subhasta solidària, entre els quals hi ha el president del Govern, Pedro Sánchez ; el de l a Generalitat, Quim Torra; el d Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





SER Catalunya ha explicat que Sánchez ha donat un exemplar de la Constitució signat per ell, mentre que Torra ha cedit una còpia del seu llibre 'Estimat doctor / Admirat mestre' i la corbata que va lluir en la presentació d'aquest.





També se subhastarà el còmic 'Astèrix ALS Jocs Olímpics' cedit per Torrent, amb una dedicatòria, així com una litografia d'edició limitada del cartell de la Mercè 2018 lliurada per Colau i signada per l'autora, Sònia Pulido.









L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha donat un llibre autografiat de contes dedicat als seus fills i escrit des de la presó, titulat 'Estimats Lluc i Joana', mentre que la líder de Cs a Catalunya, Inés Acostades, ha enviat a la subhasta una samarreta que va usar en una de les campanyes electorals i que signarà de forma personalitzada al comprador.





La subhasta també compta amb donacions de la cantant Shakira, els actors Javier Bardem, Penélope Cruz, Úrsula Corberó i Tricicle; els esportistes Leo Messi, Pep Guardiola i Pau Gasol; la xef Carme Ruscalleda; el mort humorista Forges i l'escultor Xavier Medina Campeny, entre d'altres aportacions.





La marató radiofònica va arrencar aquest dissabte a les 19.00 hores i s'allargarà fins a les 3.00 de la matinada de diumenge amb l'objectiu d'arribar a més de 10.000 nens atesos per 40 entitats de Barcelona, mentre que recollirà joguines en un estand al carrer Casp 6 .





Presentada un any més per Rosa Badia, comptarà amb la col·laboració de Queco Novell, Jordi Évole, Joan Dausà, Monica Green, Manuel Fuentes, Roger Argemí, Ricard Ustrell, Bruno Sokolowicz, Jordi Basté, Bob Pop i Marc Giró, entre d'altres.